9年捐1.25億 林宏裕獲頒宜蘭榮譽縣民

林宏裕（左）9年來捐款超過1億元回饋宜蘭故鄉，代理縣長陳金德22日特別頒發榮譽縣民證。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

出身宜蘭的台北科技大學名譽工學博士林宏裕，透過個人研發技術而獲利，他秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，9年前獨自成立了「陽光公益慈善基金會」，積極回饋母校及宜蘭故鄉，累計已捐1.25億元給宜蘭縣政府投入公益慈善及文化推廣，代理縣長陳金德22日特別在捐款儀式上頒發「榮譽縣民證」給林宏裕，表達誠摯謝意。

林宏裕為人低調且十分節儉，他說，「陽光公益慈善基金」以「陽光」命名，是希望能學習陽光普照大地，不求回報的精神，除做社會公益慈善事業、幫助弱勢族群，也希望能發揮「拋磚引玉」效果，讓大眾共襄盛舉，特別是富有的人，為社會奉獻的回饋精神，以擴大公益持久行善，社會才能更加祥和及圓滿幸福。

林宏裕還說，他很反對留給子孫太多遺產，因為容易讓子孫懶散甚至沾染惡習，因此殘害了子孫一生，之前曾有人問說，「花光了財產做公益，精神上固然很值得獎勵，但對子孫、祖先如何交代？」林宏裕的回答是，「對祖先而言光耀門楣就是責任，四處做公益就可算是光耀門楣，對子孫而言只要給他們良好的生活環境、接受好的教育，再給他們適量的遺產這就夠了，其他的子孫必須要自行努力，在社會上做個有用的人。」

代理縣長陳金德則說，林宏裕教授是他的學長（兩人同為台北工專畢業），能以縣長的身份對學長表示謝意，感到非常榮耀，相信透過縣府妥善管理運用，除落實宜蘭縣社會福利政策，為弱勢民眾提供更多社會福利服務外，也能促進地方戲曲文化發展。

(中國時報)

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