北市堅持大巨蛋都審 遠雄擬撤件

2018年03月23日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

美國在台協會處長梅健華參加美國商會謝年飯致詞時表示，AIT內湖新館將在今年夏天蓋好，雖然很多人認為從2009年蓋到現在沒什麼好驕傲，但「至少比大巨蛋快」。對此，台北市長柯文哲22日笑回，如果他有美國政府，一定蓋的比他快！

但事實上，目前大巨蛋進度又陷入僵局。北市府勒令大巨蛋停工之後，要求遠雄須通過台建中心、北市府都審與環評會「3道關卡」審查通過，才能全面復工，台建中心部分已完成審查，原都審大會預計4月3日召開，不過遠雄卻突然申請展延90天，但遭都發局回函拒絕。

柯文哲昨重申，市府不會刁難遠雄，但這麼多人在看，也不會放水，一定要進大會來審，公開透明、錄音錄影甚至還直播，把問題解決掉就好，不能說不給人家審、不給人家看。他強調，「即使在民調最低時，我也沒妥協」，所以一切進大會，把問題攤開講清楚，22日下午還會開內部會議討論此事。

都發局長林洲民進一步說明，昨天的會議是要「討論下一步」，因為市府已經正式發公文給遠雄，表達不准展延的立場，「開國以來沒人在要求延期的」，甚至對方還說不排除撤件，「這也很難想像」，因此，先開會討論出後續可能的因應做法，但還是要等4月3日看遠雄是否出席都審大會，才能確定要走哪一步；他更說，大會已排定議程，將如期舉行，沒有延期問題。

遠雄企業團發言人楊舜欽則表示，是否參加4月3日都審大會，內部還在討論中，一旦決定不參加，勢必得撤件。他說明，遠雄不是不送審、排斥公開透明，否則當初也不會遞件申請，但遞件之後北市府突然說要回歸建築技術規則的討論，這不是都審會審查範圍，因此，才希望先釐清問題，再進入都審。

(中國時報)