腸病毒群聚感染 公托隱匿遭罰

2018年03月23日 04:11 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市前鎮區竹西公共托嬰中心去年11月爆發腺病毒、腸病毒群聚疫情，衛生局調查疫情，發現半個月內，全院49名嬰幼兒當中有47名陸續遭到感染，侵襲率高達95.9％，高達9成以上；衛生局以業者隱匿疫情，情節重大，依違反傳染病防治法規定，裁罰1萬元；目前孩子均已康復，該中心也恢復正常收托。

衛福部疾管署今年將幼托中心納入傳染病防治法的感控查核範圍，將於23日在高雄榮總舉辦說明會，高雄市兒童教保協會號召托嬰業者站出來抗議，並舉竹西公托中心為例，表示，嬰幼兒只是「流鼻涕」而已，因晚一點通報就被罰1萬元。

竹西公托中心是社會局委託民間經營，收托2歲以下嬰幼兒，衛生局表示，去年11月接獲通報該中心有18名嬰幼兒疑似上呼吸道群聚感染事件，出現發燒、咳嗽及流鼻水症狀，介入疫情調查，發現該托嬰中心陸續有47名嬰幼兒遭感染，且確診是腺病毒及腸病毒，非該托嬰中心所稱只有「流鼻涕」症狀。

衛生局長黃志中說，2、3歲以下嬰幼兒是免疫力最弱的年紀，幼托中心納入感控查核有其必要性。

社會局表示，由於托嬰中心對納入「人口密集機構傳染病監視作業」通報及症狀研判方式不熟悉致觸法，現已改善，只要發現有發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促、流鼻涕等疑似上呼吸道感染症狀，都有依據規定主動通報。

(中國時報)