賴找不到鑰匙 蔡要找到

2018年03月23日 04:11 中國時報 陳建仲

中國大陸最高領導人習近平在13屆全國人大一次會議閉幕致詞時，首度提出「二個絕不可能」：「偉大祖國的每一寸領土都絕對不能也絕對不可能從中國分割出去」；對比習先前在19大政治報告提出的反獨「六個任何」，「二個絕不可能」除了力道加重外，也從針對台灣當局喊話，進一步轉向對大陸全體國民的決心承諾；人大、政協兩會落幕後，兩岸進入習近平強勢主導的時代，對照當前情勢，紅綠依舊無法對話，台海依舊籠罩詭譎險惡的烏雲。

在19大的政治報告中，習近平再度提出反台獨「六個任何」：「絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去」，概括了所有形式的台獨和對象，是對民進黨以及獨派團體的喊話。

在此次人大的閉幕談話中，習加碼提出「二個絕不可能」，並且警告：「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」，將反獨的高度提高到發動人民戰爭的意涵中，這不但是對台獨勢力的警告，也是對外來勢力的警告。

習特別提及：「近代以來，實現中華民族偉大復興成為中華民族最偉大的夢想，中國人民百折不撓、堅忍不拔，以同敵人血戰到底的氣概…為實現這個偉大夢想進行了170多年的持續奮鬥。」這段宣示，不禁讓人回想起毛澤東在1950年9月寫給美國總統杜魯門的信，信中提到：「我本來想醫治蔣介石垮台遺留下來的創傷，搞經濟建設的；你今天要打仗，我奉陪到底。你認為我窮，我借錢和你打。」10月，解放軍果然投入抗美援朝戰爭。

美國相繼通過《國防授權法》及《台灣旅行法》，雖然兩者都沒有約束力，但等於給川普總統開出信用狀，川普隨時可以「自由裁量」美台軍事合作乃至高層官員互訪要進行到什麼程度。北京國防、外交、國台辦、李克強和習近平相繼表態示警，從習在提到「二個絕不可能」時全場人大代表熱烈和持久的掌聲，透露了北京此番的反獨、防獨的動員強度，將是空前。

1995年，美國放行李登輝以私人名義訪問母校康乃爾大學，導致1995、1996年的飛彈危機。時至今日，解放軍的軍力遠非昔日阿蒙，遼寧號航母日前再度南下遠訓，大陸官媒甚至主張解放軍機應飛越海峽中線，對台灣從一般性施壓轉變為「極限施壓」。

蔡英文21日在國安會議上重提民主價值，認為平等互惠才是兩岸健全發展之鑰；閣揆則直言找不到「九二共識」這把鑰匙。兩岸部門雖更換主管，但依然無法對話，欠缺互信，外交衝撞強度加大，兩會後危機更高過去年。

一直以來，台海總能在美中共管危機下維持均勢和穩定，但當下這個穩定結構因中國崛起、民進黨執政和川普政策造成衝擊。三方應盡快設法讓兩岸回到穩定的軌道，任何地動山搖的行動，代價都太大，太不可測。（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)