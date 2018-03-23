維護性自主人格尊嚴 法官有憲法義務

2018年03月23日 04:11 中國時報 李念祖

法官職務法庭對於法官性騷擾助理的案件是否有輕輕放過的問題，引起了社會高度關注，司法公信力也再度面臨考驗。此時回顧23年前的一則大法官解釋，省視司法觀念在性別關係議題上的進展程度，也許有其意義。

大法官在民國84年做出釋字第372號解釋，所涉及的問題是家庭暴力可否成為判決離婚的事由。大法官根據憲法增修條文的規定重新詮釋了《民法》規定「不堪同居之虐待」的意義，同時檢討了最高法院相關判例的合憲性。在這則解釋之中，大法官選擇極為合蓄的口吻，認定該則判例對於婚姻關係過當的行為「逾越維繫婚姻關係之存續所能忍受之範圍部分，並未排除上述原則之適用，與憲法尚無牴觸。」

乍看這段文字，可能感覺不易理解。大法官其實是說，此項判例只有一部分（就是判例中認定婚姻暴力不是維繫婚姻關係所能忍受的那一部分，也就是符合此項解釋見解的那一部分）合憲；言下之意，就是判例與解釋見解不符的部分是違憲的。但是大法官為什麼不直接宣告判例違憲卻說判例合憲呢？一個外人也許無法證實的觀察，是這項解釋盡可能地避免宣告判例違憲，可為司法保存若干顏面。但若有相反的觀點以為這是司法護短，就會引起內部的不平之鳴。這則解釋附有蘇俊雄、戴東雄、施文森3位大法官具名的兩份部分不同意見書，直指判例違憲，也就不會令人意外了。

更值得注意的問題是，當時大法官究竟是根據憲法什麼規定，來判斷最高法院的判例違不違憲呢？

答案是憲法增修條文第10條第6項：「國家應維護婦女之人格尊嚴，保障婦女之人身安全，消除性別歧視，促進兩性地位之實質平等。」這條與憲法第7條規定法律不得有性別歧視的消極性禁止不同，而是積極地要求包括法官在內的憲法機關，負有憲法義務破除社會上長期存在的性別歧視。大法官這則解釋其實就是在告訴職司審判的法官，不要怠於履行破除性別歧視的職務，否則就會構成司法懈怠的不作為違憲。

可惜的是，這則憲法解釋似乎沒有帶來所應發生的影響力，社會迴響相當有限。其中緣故或許在於，為了保持司法顏面，解釋使用了過於隱諱難懂的文字，已使得讀者無法清楚體會解釋之中，責成司法機關應該積極破除社會性別歧視的題旨所在。

事隔20餘年之後，法官職務法庭似乎重現了類似的司法態度，這次則引發了社會反彈。介意性別議題與相關司法表現的社會氛圍，顯現了司法界似乎並未與社會同步發展的狀態。

嚴格說來，法官有無騷擾異性助理的行為，問題還不純然在於性別歧視，而更涉及了上司與下屬關係之中，應該講究的性自主人格尊嚴。在司法社會裡面，法官不能守住職務關係之中性別關係分際的事件，一旦進入了法官職務法庭，就已構成了職務法庭法官在審判職務上，依照憲法增修條文同樣負有義務，應該積極排除的司法社會現象。

職務法庭如果忽略了憲法增修條文課以的義務，就可能發生上述憲法解釋中大法官不以為然的判例所出現的同樣錯誤。職務法庭如果只是因為礙於司法顏面，而未能明確地表達決心，破除司法社會仍未絕跡而足以傷害異性人格尊嚴的舉動，就與上述憲法解釋中遭到不同意見質疑，具有應宣告違憲而不宣告違憲的遺憾情景相若。職務法庭的法官成員因為有此遺憾而逕行辭任，用行動表達應該如何面對此類社會問題的積極司法態度，與是則解釋中使用文字表達不同意見的3位大法官相較，也不遑多讓。

不妨這樣看，對於破除社會長期累積的性別問題，司法應該保留情面還是積極以赴，20餘年前大法官解釋之中分出了多數與少數，對照現今職務法庭判決裡出現的多數與少數，態勢完全一樣，並未出現翻轉。

改善性別關係相互尊重的社會態度，其實是民國80年代就已透過修憲程序傳達，並且期待司法機關努力促進的社會改革議程。1/4個世紀之後，社會變遷的形貌逐漸明顯，司法如果不但不能發揮引導變遷的作用，連隨之亦步亦趨也顯得乏力，此事進入司法改革議程，勢將無可避免。

（作者為法學教授）

(中國時報)