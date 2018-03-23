美中貿易戰 台灣難倖免

2018年03月23日 04:11 中國時報 陳一新

美國總統川普將祭出301條款對中國智財產品課徵高關稅，以作為制裁。美中貿易戰是否爆發，端視中國是否會對美國進口產品採取報復行為。如果美中貿易戰開打，台灣也將會遭到池魚之殃。

川普祭出301條款，主要是對中國去年因不公平貿易而享有3752億美元超高額順差的報復之一。中國領導人習近平首席經濟智囊劉鶴2月底、3月初訪問美國時，白宮官員就告訴他大陸今年必須將對美貿易順差減少1000億美元。

川普3月2日先宣布對鋼、鋁產品分別課徵25%與10%的關稅，引發全球反彈，歐盟、加拿大、墨西哥、澳洲、巴西紛紛表態，指出美國此舉「損人不利己」。但不旋踵，除了中國與歐盟之外，包括加、墨、澳在內愈來愈多的國家，都獲得豁免關稅。接著，川普在3月12日發布行政命令，以國家安全為由，阻擋總部設在新加坡的高科技公司博通併購美國高通公司一案。此外，中國政府支持的私募基金對美國萊迪思半導體公司的併購案，及大陸阿里巴巴旗下的螞蟻金服與美國速匯金國際的併購案，都遭到川普封殺。

去年美國政府提出《國安戰略報告》時，就點名中國與俄羅斯是「修正主義強權」，更是美國的「戰略競爭對手」。所謂修正主義強權指的就是中、俄兩國加入聯合國與世界貿易組織，卻利用聯合國與世貿的規範、規章進行體制內顛覆。因此，美國與其盟國和夥伴必須用「印太戰略」、聯盟體系及新的國際經貿遊戲規則來規範他們。

據美國貿易代表萊特海澤透露，美國即將宣布針對一系列超過100項涉及剽竊、仿造與盜用商標的中國智財產品，包括資訊科技、電子消費、電信產品，以及其他服飾、鞋類等專利產品，祭出301條款的第一波制裁，未來兩周還會視影響、效果與反應，做出第二波制裁。

儘管中國傾向於不和美國打貿易戰，但是中國外交部表示，如果被逼到非打不可，中國「一不會怕，二不會躲」。不過，與習近平要求解放軍做到「聽黨指揮，能打仗，打勝仗」的豪氣相比之下，氣勢上好像還是弱了一點。此亦顯示，中國為了避免貿易戰，還是替自己留下了一點迴旋空間。

最近因川普簽署《台灣旅行法》及美國國務院亞太副助卿黃之瀚訪台而意氣風發的蔡英文總統，也不用高興得太早，因為美國對中國貿易制裁這把火遲早會燒到台灣，理由是：

一、我國是資通訊產品的大宗出口國，中國固然首當其衝，但台灣不免也會遭池魚之殃；二、台灣透過中國加工轉出口的產品，其中很大一塊集中在資通訊產品的電子零組件，規模高達千億美元以上；三、中國可能會用經貿讓步，與川普交換，要求美國不要在《台灣旅行法》、「美台軍艦互訪」修正案及未來可能由國會通過的《台灣安全法》上過分為難中國。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)