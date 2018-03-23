2018年03月23日 04:11 中國時報 邱文彥

深澳電廠環境差異審查通過，引起軒然大波。姑不論「理念與法律」、「程序與內容」孰先孰後，本案確有諸多疑義，尤其，扁、呂時代總統府曾邀數位專家否決的計畫，居然死灰復燃，其中「深奧」，仍有幾個層面的疑義猶待探究。

首先是環評爭議：雖然《環評法》對於久不開發的舊案尚無退場機制，但不論開發規模或內容是否達「重做環評」的規定，現今深澳電廠的開發區位，業由番子澳移至深澳，兩個灣澳生態環境條件明顯不同，焉能認定為「舊案」？該電廠預計2025年完工，其必要性和急迫性如何？尤其，環評小組以「建議後修正通過」及「退回環差案重新辦理環評」兩案併陳的結論，恐難令人信服。

其次是決策過程：深澳電廠爭議引爆相關部會互嗆，不僅是政府內部整合協調的問題，也產生決策過程的疑義。重大開發計畫的決策應如何形成？公眾知的權益和參與機制又如何？

三是資訊黑洞：台灣是否缺電，始終是謎，相關的數字看似「黑洞」。花1000億蓋深澳電廠，備用容量率究竟減少0.1%，還是2026年電力備用容量率會少1.5%？非核家園目標年是2025，怎麼又冒出個2026？火力發電，說用「乾淨的煤」，不但各國各方對之定義不一，「碳捕捉與封存」技術的實踐尚未成熟，究竟多乾淨才叫乾淨，恐怕就不是Google就可以釋疑的問題。

在生態評估方面：從「阿瑪斯號」到「德翔台北號」海洋汙染事件中，凸顯了海洋生態體系關聯複雜。漁民經常無法獲得合理賠償，原因在於缺乏所需的漁損和生態環境資料，而海洋生態系統損害的評估又極為困難。環評會投票結果8比8，此兩極化的分歧，之後關鍵的一票，是理念、法制，還是科學？

在景觀保護方面：東北角海岸是國家重要景觀，保育界期盼深澳附近的「象鼻岩」和「酋長岩」能列入保護，而基隆港又是郵輪進入台灣的門戶，深澳電廠的空汙、排硫和數十公尺高的煤灰塔無疑都是海岸景觀的殺手。海岸重要景觀依《海岸管理法》明文應予保護；另依《水下文化資產保存法》應進行水下考古，在海域調查尚未完成前，相關部會不得准許其開發行為，故該電廠仍有變數。

在能源政策方面：台灣未來天然氣（50%）、煤（30%）和再生能源（20%）等的「能源配比」尚有爭議，能否落實更為各方關切。非核家園被認為是蔡政府的神主牌，但它是政治口號，還是政府政策？如是政策，依照《環評法》即須進行政策環評，此一神主牌是否已確切評估？

近日地方政治人物和環團的質疑與反彈，已顯示深澳電廠的環評爭議猶如一顆未爆彈，其後座力如何，值得觀察。（作者為國立台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所教授）

(中國時報)