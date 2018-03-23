怪侯友宜，不怪李登輝？

2018年03月23日 04:11 中國時報 羅智強

不意外，侯友宜宣布參選之後，「鄭南榕案」成為綠營對他攻擊的素材。但這樣的攻擊有道理嗎？

先不說，「鄭南榕案」中間經過了多少的政治加工，例如，當年的鄭南榕常受民進黨排擠打壓，現在卻成了民進黨的神主牌；又如，大家都忘了，鄭南榕事件當時，警消遭到汽油彈攻擊，有17名警消受到輕重傷，其中還有消防隊分隊長臉部嚴重灼傷，容貌受毀。

好吧！這些事都不追溯，也不去平反，就順著綠營的邏輯，把鄭南榕當英雄吧！那麼，以此追責侯友宜對嗎？1989年，侯友宜32歲，擔任台北市中山分局刑事組組長，是中階警官，在鄭南榕案，他奉命執行任務時，連鄭南榕是誰都不知道。

讓我們回到1989年的時空，當時李登輝已接任總統、國民黨主席，是新的權力者，對於鄭南榕案，李登輝絕對有影響力，綠營人士現在責怪一個聽命行事的刑警，而去擁抱當時發號施令的總統，不覺得自己人格錯亂嗎？

綠營想要把侯友宜比喻成納粹的底層成員，儘管聽命行事，依然被判有罪，那顯然李登輝就是希特勒了，綠營為什麼要擁抱希特勒呢？當然，綠營一定會為李登輝辯解，說他那時候剛剛接位，權力未穩，不能公然表示內心同情黨外人士的立場，但如果總統都「不能公然表示」，卻去期待一個刑事小組長「公然抗命」，有道理嗎？

當警察是很不容易的。除了工作本身的極度辛勞，還要面對緝捕罪犯時的生命風險；當政治人物率眾在街頭抗爭，警察也必須在第一線執勤，常常成為民意衝撞的直接出口。現在，一個當年的中階警察，竟然還要背負「歷史清算」的大帽子，何其荒謬？綠營現在以一位警察在30年前被賦予執行的公務，要給予他莫須有的原罪，這公平嗎？

再說，如果侯友宜真的是「黨國體制的幫兇」，為什麼民進黨又要提拔他當警政署長，這樣是置鄭南榕於何地？綠營這種雙重標準，不覺得好笑嗎？

必須要強調，除非給予警察「抗命」的權力，否則警察服從命令，與他內心真意無關，更不代表他認同長官的政策。在今天紛擾對立的台灣，警察對秩序的維護，可以說是社會還算穩定的關鍵力量。例如，一個執行蔡英文總統維安勤務的警察，他不見得認同蔡英文，但是他認同自己「警察」的身分，認同他必須要依法保護每一個人的生命安全─無論他喜歡與否，這是他內心的驕傲所在，也是警察這個職業得到社會信任的重要基礎。

現在，終於有一位「警察市長」可能出現，綠營不支持侯友宜很正常，但請不要用荒謬的歷史清算，踐踏「警察」這個職業。（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)