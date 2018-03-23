蔡習新默契的想像空間

2018年03月23日 04:11 中國時報 主筆室

大陸修憲刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，習近平取得2023年延任的法律基礎，不僅根本改變大陸的權力結構，也會對兩岸關係帶來重大長遠的影響，不管蔡英文是否認同，民進黨政府都須審慎面對。

初步觀察，蔡英文政府對中共修憲取消國家主席任期限制的決定，反應非常謹慎，未如長期以來的慣性，大作負面文章，似乎代表蔡政府已體會，喊殺喊打只會招引反效果，同時也隱約透露，蔡英文對改善和習近平的關係仍抱有期待。

蔡英文的謹慎是正確且必要的，習近平修憲取消任期限制，將帶來「兩岸統一」的兩個推力，一是由內而外的壓力，也就是一個沒有任期限制的領導者，施政必然聚焦千秋大業，滿足民眾的民族驕傲感，實現統一正是一種千秋大業；二是由外而內的壓力，不只習近平內心追求統一的使命感會增加，14億人民的眼睛也將緊盯著他，看要如何促成兩岸統一，實現中華民族的偉大復興。

這樣的使命感和期待感，將促使大陸對台政策方向明確化、手段堅定化，也就是，在針對台灣人民的部分會「軟的更軟」，如惠台31條就帶來軟震撼；另一方面，對官方的部分，尤其對民進黨政府，將「硬的更硬」，該出手就出手。

在「軟的更軟」方針下，惠台31條及其他對台灣人民好的政策將全力動員，貫徹實施，讓磁吸效應放大。不以台灣方面必須採取互惠為前提的「單邊化惠台」措施，將會成為中共拉攏台灣人心的主流政策。

在「硬的更硬」方針下，過去民進黨採取的「短線衝撞」、「紅線測試」都將失效。大陸在涉主權問題上，紅線會愈畫愈明、愈畫愈緊，民進黨操作空間將愈來愈小，國民黨式的「以拖待變」也難應對新局，因為過去尚可期待在大陸領導人更替時，可能對兩岸關係會採取不同的思維、政策，在長線上的拖，確實有變的可能。在習近平任期限制取消之後，習的意志將單一、穩固且持續貫透中共的對台政策，加以大陸飛速地崛起，時間並不站在台灣這一邊，台灣對於兩岸將「無變可待」，也「無策可拖」。

對此，蔡英文要認知兩岸關係已有重大變化，要承認習近平的新時代力量正在抬頭，必須調整兩岸立場以因應兩岸的新形勢，特別是，蔡英文要努力建立她和習近平之間的默契合作關係。

表面上看來，兩岸關係似乎是盪到谷底，如何奢談建立默契的合作關係？這當然不容易，但卻有幾個可操作的切入點。首先，在消極面，蔡英文必須約束其領導的政府，在兩岸政策與發言上務必要節制，不要刻意製造習近平的困難，保留未來善意互動的可能性，也讓兩岸關係在冰天之中仍有一盆不滅的火。

更重要的是積極面作為，例如在九二共識這個兩岸核心僵局上，蔡英文不能放棄努力，蔡英文已說「尊重九二會談的歷史事實」，這樣的表述其實和大陸要的「接受九二共識」僅一步之距。蔡英文或可拋出新論述，建立「有中華民國意涵的新九二共識」，未必要有九二共識之名，但以新語彙保留九二共識之實，這樣就有機會打破「九二共識僵局」。陸委會新主委陳明通誇下海口，要在沒有九二共識的前提下解開兩岸的結，就看他的能耐了。

在看待「馬習會」的歷史事件上，民進黨也需要調整。過去為了要否定馬英九，對馬習會也全盤否定，卻忘了馬習會對大陸、對習近平來說是很重要的成就，否定馬習會，等於否定習近平。蔡英文也需要以新的態度重新評價馬習會，若肯定馬習會有其政治立場上的困難，至少，也要找出一個不否定的正面論述，建立一種對馬習會的和緩認同。這其實也是在為目前看來難度極高的「蔡習會」預為打底。

若蔡英文有善意作為，大陸也應以善意相應，便能以「蔡習的新默契合作關係」開啟兩岸的正循環。

(中國時報)