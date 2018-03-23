黃國昌的被害妄想

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中國時報
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去年底台灣進行首次立法委員罷免投票，雖未過門檻，罷免黃國昌失利，但面對高達4萬8693票的同意罷免票結果，黃國昌說自己只有謙卑、虛心接受。此話不到3個月，黃無視檢方已做出無惡意誹謗的結論，又再任意批評媒體製造假新聞，其捏造事實的能力看來變本加厲了。

黃國昌大言不慚地指他的容忍讓媒體變本加厲，還說為了選舉，人家鋪天蓋地繼續汙衊胡扯他的家人，並不惜製造假新聞。事實上，黃提告後，檢方證明黃的岳父母在大陸確有投資且金額不小，學法律的黃國昌不尊重司法調查結果，反誣指媒體報假新聞，顯然是自己胡扯。

尤其利用訴訟，在檢方不起訴後向高檢署提再議時，翻舊帳擴大解釋，誣指別人對他進行鋪天蓋地的抹黑，還稱遭長期扭曲報導，結果全被高檢署拿以往處分書和判決打臉駁回，黃硬拗被刻意長期攻擊，簡直是被害妄想。

真的假不了，檢方資料明白指黃國昌岳父母在大陸有投資，對照黃國昌以往一開始對台商的批評，含沙射影地指響應鮭魚返鄉的台商目的不單純，且煽動青年學子仇中，太陽花學運期間更把所有台商抹紅成是「親中賣台」。

萬幸的是，台灣有媒體監督、有言論自由，可以檢視政客言論，安定力量聯盟主席孫繼正稱黃國昌有傲慢強硬、言行不一的人格，這下全攤在陽光下檢視，果不其然，黃的雙重標準，立刻改口稱自己「不反中」，是「反中國共產黨」。

黃國昌有臉說別人，一遇到自己的事，包括師生戀、岳父母的投資卻沒空解釋清楚，還說會虛心檢討，說穿了，就是為了保住立委位子。台灣有這種立委，才是不幸！

(中國時報)

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