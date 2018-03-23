2018年03月23日 04:11 中國時報 王銘義

2018年3月17日，上午9時，久旱不雨的北京突然大雪紛飛。這場來勢洶洶，但不在氣象預報範圍的春雪，離奇地飄落在全國人大代表正在投票選舉國家主席的歷史時刻。1小時之後，習近平以2970票贊成，全票當選連任，隨即進行憲法宣誓儀式，展開他的第2個5年任期。

就在春雪消融之後，短短72小時期間，習近平連任國家主席、川普簽署《台灣旅行法》、美國國務院核派亞太副助卿訪台、習近平下令航母遼寧艦出動，航行經過台灣海峽。看似幾則沒有互相關聯的動態訊息，其實，在大陸兩會閉幕之際，中美之間的大國較量再度悄然登場。

川普在大陸改組換屆時刻快打「台灣牌」，對中國進行戰略騷擾。習說，「祖國的每一寸領土都絕對不能也絕不可能從中國分割出去」，李克強在記者會更說，不能允許外國勢力打「台灣牌」。習、李同步發聲反制並下令航母再度巡弋台海水域，強勢向美、台傳遞訊號，中美針鋒相對態勢已上升至近年罕見的程度。

在修憲案刪除主席任期限制後，習作為「黨的核心，人民領袖，軍隊統帥」的地位更加鞏固。黨報更將習定位為「掌舵者，領路人」，評價直逼毛澤東「偉大的舵手」。網路流傳段子就說，毛澤東讓人民「站起來」，鄧小平讓人民「富起來」，習近平讓中國「強起來」。

自許作為「人民勤務員」的習近平，未來5年即將面臨的執政挑戰，外有中美關係變遷、朝鮮半島態勢與一帶一路進程，內有黨政機構改革能否落實、廉政反腐能否持續、金融改革能否平穩過渡，其中，如何應對兩岸新變局更是中美較量過程中「重中之重」的關鍵課題。

在習展開新政之際，川普選擇以簽署法案作為刺激北京的工具，這完全符合華府運用「台灣牌」牽制中國的傳統思維，也與蔡政府「親美遠中」的立場相符，台灣自然就成為華府在中美博弈過程的戰略棋子。台灣應審慎思考的是，台灣如何確保短中長期的國家戰略利益。

其實，中美新一輪貿易衝突、地緣矛盾與台灣問題爭議，充滿大國較量的交易色彩。大陸社科院台研所所長楊明杰就曾分析，美國既把中國視為戰略競爭者，但美國在許多問題上需要跟中國合作，對華關係全面破局對其未必有利，因此對中美危機管控必須保持戰略定力。

中共19大以來，依據「習近平意志」開展的執政風格，已貫徹在人事改組、機構改革、深化反腐等決策領域。習在就職演說提到「要把人民擁護不擁護、贊成不贊成、高興不高興、答應不答應作為衡量一切工作得失的根本標準」。如果習近平今後將解決台灣問題的具體統一時程直接訴諸民意，更值得台灣警惕。

王岐山曾評價習近平所建構的中國特色社會主義，「校正了黨和國家前進的航向」，意思是說，傳統發展邏輯與應對策略已不符合新時代執政需要。美國如果只能靠打「台灣牌」向中國要脅，兩岸問題被迫提早攤牌，或教廷宣布與台灣斷交等外交事態，恐怕指日可待。

習近平說今後將秉持中國特色社會主義的道路自信、理論自信，為世界貢獻更多的「中國智慧、中國方案」。新時代掌舵者不再韜光養晦、沉潛觀望，反而處處展現自信與霸氣，「習近平意志」新動向，已成為世界各國，更是台灣必須審慎評估、嚴肅應對的時代新課題。

(中國時報)