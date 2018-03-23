2018年03月23日 04:11 中國時報 彭蕙仙

民進黨一定沒有預料到管中閔會「撐」這麼久，搞得綠官露出猙獰面目，讓人看清蔡政府如披著畫皮的惡鬼。

觀察綠營的「拔管」策略一直存在黑臉與白臉兩個套路。扮演黑臉者一再找碴，有理沒理、合法非法，唏哩呼嚕就是要往管中閔身上倒垃圾，鬥臭鬥垮，看管中閔還能挨到什麼時候。「可惜」的是，以教育部為首的卡管集團亂槍打鳥卻彈彈虛發，所提出來的事證都一一被認定「罪證不足」；截至目前為止，還沒辦法讓管中閔一槍斃命。

但這個集團還有另外一招就是訴諸所謂的「知識分子的風骨」，例如，親綠媒體以〈管中閔應知所進退〉為題的社論裡寫著：「台大形象已嚴重受創…當事人應知所進退、主動婉謝，留下漂亮身影。」直接要求管中閔推辭遴委會的推薦，不要上任。

甚至還有人「假好心」地提醒管中閔，與其這麼狼狽地硬要就任，不如就不要了，否則就算當了台大校長，將來的麻煩事一定還很多，沒完沒了，何必呢？此時不如歸去，省得繼續被惡搞。

然而，這個上窮碧落下黃泉、窮盡一切手段就是要把管中閔拉下來的政府，所作所為已「驚醒」了知識界的良心。除了3任前校長孫震、陳維昭、李嗣涔力挺管中閔，前文化部長龍應台22日在臉書痛批蔡政府「違憲」、「違法」，公然介入台大校長任命，「是二年來一系列破壞民主制度紀錄裡最嚴重的行為」。

言者諄諄、聽者藐藐，乃因執政者已經把自己逼到沒有台階可下。對民進黨政府來說，「卡管」走到如今的這一步，8道金牌也罷、欲加之罪也罷，種種作為只是為了羞辱、刺激管中閔，讓他受不了，掉進「民不與官鬥」的陷阱，最後知難而退。這樣民進黨就可以遂其所願且事後還可以給管扣上一頂「自知理虧」的帽子。

幸而管中閔具有非典型知識分子特質，韌性強。他說他之所以一直忍耐、堅持到今天，「一是為了堅守大學自主和學術自由，二是希望社會的互信、正直精神不要被沖毀。」陳長文律師則提醒管中閔別上當，一定要挺住。

如今，管中閔化被動為主動，要求教育部本月底之前做出決定，要嘛就發聘書、要嘛就要求台大重新遴選。預料教育部沒膽直接要求台大改選，但肯定也不甘心發聘書。

3月底只剩下不到兩個禮拜，時間不多了。當然，蔡政府也可以繼續「玩」下去；沒關係，除了管爺，大家也可以奉陪到底！讓我們一起寫歷史，記下2018年台大的杜鵑花季裡，蔡政府一手將學術推進了冷酷寒冬。但即使如此，借用鄭愁予的詩，相信台灣社會仍會有天窗親手揭開覆身的冰雪，忍不住的春天終會迸發。（作者為資深媒體人）

(中國時報)