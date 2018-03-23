言論自由 民刑事互打臉

2018年03月23日 04:11 中國時報 何展旭

立委黃國昌指控媒體不實報導其岳父在大陸投資設廠，藉此質疑其政治誠信，提起誹謗名譽民事訴訟，日前台北地院判決該媒體應賠償50萬元，並須登報道歉。此一判決不僅妥當性有可議之處，更對於言論自由及國民法律認知，恐有不良影響。

人民享有言論、講學及出版等表現意志之自由，不僅是憲法賦予的基本權利，亦為民主政治發展的重要基礎，但非謂言論自由不受任何限制，逾越合法保障的言論，例如侮辱、誹謗損害他人名譽，即應負起相關民刑事責任。就損害名譽的侵權行為民事賠償責任而言，並不一定與《刑法》之誹謗罪相同，只要行為人言論之內容，屬貶損他人在社會上之評價，且將言論散布於他人，即應構成損害賠償責任。

雖然行為人發表貶損他人社會評價之言論，即已侵害名譽，但如果某些阻卻違法事由，則不構成侵權行為。就誹謗刑事責任來說，《刑法》第310條第3項「真實不罰」、第311條「合理評論」之規定，以及司法院大法官釋字第509號解釋的「合理查證義務」，均係阻卻違法事由，只是此等規定，能否適用於民事案件？最高法院對此一問題，是採肯定見解。

從最高法院相關判解觀之，行為人的免責言論不必完全符合真實，只要主要事實相符，或是已善盡合理查證義務，且須和公共利益有關，否則，言論雖然符合真實，但若涉及私德而與公共利益無關，仍應負民事賠償責任。另外，如果是對「可受公評之事」，「善意適當」公平合理提出主觀之評論意見，且非以損害他人名譽為目的，也應免除侵害名譽的民事責任。

媒體報導黃國昌岳父大陸投資一事，關鍵的重點應在於，究竟有無在大陸投資的事實？這才是報導的主要事實所在，也是認定媒體應否負起損害名譽民事責任的標準。如果只是輔助說明的照片未經確實查證，但若未減損主要事實的真實性，甚至連原告對此事實都不爭執，只是說「工廠已註銷登記」，法院以照片與事實有出入，而作為認定侵權行為損害責任的依據，豈非要求媒體報導陳述必須與真實分毫不差，才能享有合法的言論自由，這顯然已經悖離司法實務的見解！

此外，對於誹謗行為民刑事責任的認定，固然不一定相同，然而在民事責任阻卻違法事由，類推適用《刑法》的情形下，法院判決應盡量避免出現不同見解，造成國民法律認知的混亂。就本案來說，其涉嫌違反《選罷法》、《刑法》加重誹謗罪的刑事部分，早已經檢察機關不起訴與駁回再議而確定。如今民事法院卻又認定誹謗成立，民刑事司法機關的見解歧異，恐將重創人民對司法的信任！（作者為國政基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)