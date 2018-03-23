2018年03月23日 04:11 中國時報 趙政岷

「我叫做史蒂芬．霍金，是物理學家、宇宙學家，也是夢想家。」這是《時空旅行的夢想家：史蒂芬．霍金》一書最末章的標題，不僅寓意頗深，更代表著人生的自信與使命。這本2017年全新增訂版、堪稱是最具代表性的霍金傳記，全書讀完讓每個人都感慨萬千。人生有再大的苦難，生命有再大的追求，也不過如此。而這位改變世界科學與歷史的偉人辭世，會是一個人類時代的結束？

霍金是繼愛因斯坦之後，當代最傑出的物理學家，也是影響人類進程的大科學家。本書記載從霍金出生到2016年的所有紀事。作者吉蒂‧弗格森是位科學作家，與霍金相識20多年，亦師亦友，曾協助霍金完成大作《胡桃裡的宇宙》。

書中以報導文學筆調記述霍金的童年生活、和疾病搏鬥的歷程，以及致力追尋物理、宇宙科學知識的過程，側寫有關霍金的人生事蹟。內容含括了1942至1975年〈宇宙的先行者〉、1970至1990年〈大霹靂挑戰〉、1990至2000年〈胡桃裡的宇宙〉、2000至2011年〈偉大的設計〉以及2012至2016年〈愛的萬物論〉。霍金說，科學家假定過去、未來在因果之間都有獨特連結，一旦喪失資訊，這種連結就不存在。我們大有機會避開世界末日，同時也不會陷入另一次黑暗時代，而世界有不斷拓展的可能視界。同時他讚嘆「啊！優美的新世界，裡面有著這樣的人！」

早期霍金還可用手操控電腦及電動輪椅並揚起燦爛的容，但後來肌肉持續萎縮，只能仰賴臉部的些微肌肉和高科技來操控電腦，最後他唯一能做的除了自來不變的豐富思維外，就只剩揚眉和顫嘴了。但霍金說，身體和精神不能同時殘缺，無論命運有多麼糟，我們都要有所作為，如果沒有夢想，宛如沒有靈魂的軀殼。

在醫界宣告他只剩1年餘生之後，他繼續留在這世間近半個世紀。有人以「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨」來作為他最好的寫照。他儘管身體如此不堪，卻精神不死，心智仍過人的發達，真是不可思議。

霍金說，「我的目標很簡單，就是把宇宙整個明白—它為何如此，它為何存在。」「永恆是很長的時間，特別是對盡頭而言。」「如果生活沒有了樂趣，那將是一場悲劇。 」

「無論生命讓你面對多大困難，不讓自己怨憤是非常重要的，因為當你不能嘲笑自己和人生，那你就是失去希望。」他在接受美國廣播公司（ABC）紅牌主播黛安索耶的專訪說的三件事更令人深思「一，記得仰望星空，別低頭看腳邊。二，不要放棄工作。工作帶來意義和目標，少了工作，人生是空虛的。三，倘若你幸運找到真愛，記得把握，別拋棄。」

（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)