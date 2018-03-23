蒜價崩盤 又見農民含淚採收

今年春蒜產地價格比去年同期少一半，又碰上蒜商毀約不按契作收購，農民只能含淚採收，苦不堪言。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

春蒜進入採收期，不料產地收購價跌至每台斤15元，不到去年同期32元的一半，蒜商原與蒜農以每台斤25元契作收購，因進口商要求開放國外蒜頭進口，蒜商寧願毀約，農民再感受遭政府棄顧，心急如焚向民代求救。雲林縣長李進勇呼籲中央管控進口，縣府也擬訂補助購買小型乾燥機等救蒜措施。

雲林沿海蒜株葉已焦黃成熟，但因產地價每台斤僅約15元，較去年同期慘跌逾半，不敷成本，蒜農只能含淚採收。

跌到15元 不夠糊口

台西鄉蒜農陳文松無奈指出，蒜商去年就訂立契約種植，承諾今年以每台斤25元全數收購，如今因價格慘跌而反悔，寧願毀約損失數千到萬元訂金也不願收購，眼看1甲多蒜頭再過10幾天就要採收，如今盤商不收，不知道該怎麼辦？

家族種植10多公頃的四湖蒜農吳仲傑說，大蒜每分地種植成本約4萬5000元，平均最佳收成量為2700台斤，如今跌到15元，根本血本無歸，「看到這情況能不哭嗎？」他說，蒜農只求價格平穩、糊口飽餐，沒想到竟是一種奢望。

多名蒜農向台西鄉民代表吳政展陳情，吳請立委蘇治芬共同協助找蒜頭加工廠，以每台斤約16元收購，期能降低農民損失。

吳政展指出，初估雲林沿海今年蒜頭種植面積超過4500公頃，比去年同期多5、600公頃，加上進口商要求4月開放國外蒜頭進口，一再衝擊國內蒜價，盤商觀望並趁機壓榨蒜農，甚至毀約不收購，農民只能任憑宰割。

雲林縣府昨緊急邀有關單位研商對策，李進勇建請中央嚴格管控進口，別讓進口蒜壓垮本土蒜價。

要求中央 管控進口

縣府也擬定數項搶救蒜價措施，建議農糧署啟動外銷機制，縣府則將專案補助蒜農乾燥費用，也補助購置小型烘乾機延長大蒜保存期限，近日會公布2項補助辦法；縣府另將辦理大蒜促銷活動刺激消費，並結合農民團體輔導農民透過加工技術，例如發酵加工製成黑大蒜、黑蒜精等，提高附加價值增進農民收益。

農業處長林慧如說，今年春蒜產量符合國內基本需求，蒜農不必急於出脫溼蒜，乾燥後再俟機分批出售，紓解盛產期市場供貨壓力。

(中國時報)

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