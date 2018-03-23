豬別養太胖 農委會擬訂新規

2018年03月23日 04:11 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

豬價從春節前每公斤70元，現降至61.52元，跌幅超過1成2，市場零售五花肉也從每台斤150元降至130元，豬農已快賠本。農委會表示，由於上市豬隻過肥，體重比以往增約2公斤，國人偏好瘦肉導致價跌，將請台糖暫時退出拍賣市場，透過減供挽救豬價。

農委會畜牧處副處長王忠恕也表示，未來農委會將增訂規格豬的體重上限，體重過重就直接打到規格外，視為淘汰豬，不參與競價，出售價格亦不計入規格豬拍賣均價，藉此避免農民把豬養到過重，不過，確切體重上限仍需與業界協調，可能落在145至150公斤，假如豬隻均重能從127公斤降回125公斤，豬價較有望恢復正常。

養豬協會祕書長張生金表示，近期穀物等飼料原料價格便宜，農民飼料不必太省，使得飼養出豬隻普遍偏重，又因台灣消費者購買豬肉時多以瘦肉為主，使賣相變差，而且豬隻偏重，也反映了豬源尚足，豬隻不必一養成就急著出貨，也是豬價疲軟的原因，豬肉批發價現來到61元出頭，對豬農來說，已在賠本邊緣。

農委會表示，為了減緩市場供應端的壓力，已請台糖公司至3月底前，暫停供應豬隻到市場拍賣，近期每日的豬隻拍賣量約為2萬4000頭左右，台糖暫停供應後，每日可減供800到1000頭，盼透過減少供應，驅使豬價回復平穩。

農委會指出，3月以來，每頭豬隻平均體重達127公斤，較去年同期增加2至3公斤，農委會將協調中央畜產會直接收購過重豬隻屠宰凍存，避免投入拍賣影響交易均價，而4月初就是清明節，到時民眾有祭祀需求，可望帶動消費，對豬價回升多少有幫助。

(中國時報)