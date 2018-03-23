藍委提案 要求打四價疫苗

衛福部長陳時中。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

衛福部周三召開傳染病防治諮詢會，會中決議，今年施打的公費流感疫苗依舊採三價，等於推翻衛福部長陳時中1月的「改打四價」之說。藍委陳宜民昨在立院提案，要求衛福部就此事重新開會評估改打四價疫苗。

立法院昨邀請衛福部長陳時中進行醫護勞動條件改善情形的專案報告。但立委的焦點都在流感疫苗。

藍委王育敏質疑，據陳時中年初的說法，包括財團法人醫藥品查驗中心和衛福部疾管署的專家會議都指出，改打四價疫苗，對民眾健康有益，也符合成本效益，怎麼短短2個月，就因一場會議而翻盤？推翻之前的評估呢？若兩邊專家意見不一致，為何偏偏以周三的會議為準？

藍委陳宜民說，人民健康無價，若能改打四價，就能降低因猜錯流感株、導致感染流感併發重症的機率，「猜對、猜錯的保護力，兩者差很多」；藍委蔣萬安也說，他兒子今年打了三價疫苗仍得病，且這次流感已奪去99條人命，「不能拿國人健康當賭注」，就算經費會因此增加7~8億元，也要積極爭取。

陳時中表示，自己個人傾向打四價，但要尊重專家意見，不過會議決議只是施政參考，一切都尚未定案。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，將把周二會議內容公開，若立委仍有疑慮，將再請專家開會評估。

公費流感疫苗若改打四價，前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋藥品，將被排除在國內疫苗競標案之外，而擁有三價和四價流感疫苗的國光生技，董事長則是前國民黨副主席詹啟賢，流感疫苗採用三價或四價，引發政治聯想。

台灣東洋昨日指出，董事長林全並未直接或間接影響主管機關的政策決定。國光生技表示，無論衛福部的採購政策為何（三價或四價），該公司皆能配合。

台大麻醉科教授王明鉅則在臉書PO文說，這一次，他不準備聽專家的話！明明就有更完整防護流感的方式下，不用再擔心疫苗會不會猜錯，為了自己的健康、免於擔心的無憂，即便是用自費打四價疫苗也值得。

(中國時報)

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