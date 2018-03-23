李敖晚年親共 希望中國富強

2018年03月23日 04:11 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

3天內完成全部後事，讓父親身後重返山林，李敖之子李戡22日接受中時媒體集團專訪。他表示，以自己對父親的理解，最後的落腳處選的是山林、高樓，坐南朝北能夠望海，更重要的是天氣好的時候，「往北望便是父親的出生地哈爾濱。」

不過李敖過世後，網路及媒體出現出多評論，褒貶不一，李戡表示「父親從年輕時就批評別人也被人批評，從不在意。」然而對於部分人士質疑李敖晚年「親共變節」，李戡直言：「我認為這些人根本從沒有了解過李敖的思想」，他指出，李敖始終如一是自由主義者，但「他的自由主義，是建立在民族主義上的。」

李戡指出，李敖自己的書在大陸也被禁，支持兩岸統一不代表他支持大陸不自由，「他的終極目標是希望中國富強」。李戡表示，父親經常說起小時候他看日本兵騎著軍馬耀武揚威從面前走過，這種事，他希望永遠不再發生，因此即便今日的中共雖仍有不足之處，但卻帶領中國富強，「這和他的理想並不衝突」。李戡認為李敖選擇了容忍，可以說是「不計個人恩怨」地期望接近自己的理想。

在李敖眼中，父親富正義感，有理想，說真話，而自己則逐漸圓融，「尤其是父親生病這段時間，更懂得感恩」。

過去曾出書批判台獨課綱的李戡，認為當時自己沒有不對，但「說了也沒意義，現在不會這麼談。」

李戡認為父親那個時代能夠照自己的理想而活，一如父親「無人能及」的情書，自信地指出若對方不欣賞自己，那是對方有問題。但今日已不是只靠才情就能吸引人的年代，「年輕人若仿效李敖，可能毫無成就。」儘管做法不盡相同，但不論犀利或圓融，李敖對他多是支持。

要說李敖有什麼遺憾，便是還未能將《李敖大全集》出完，因此李戡接下來將陸續整理父親的相關作品，而其藏書乃至註記，未來也都有可能整理出來，因此風雅與風月並存的傳奇書房，將「原封不動」，未來不排除將書房1比1「複製」他處，但「不希望他的書離開他的書房。」

(中國時報)