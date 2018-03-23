南拳媽媽：巧虎是兒童界周董

南拳媽媽成員曹景豪（左起）、 陳羽緁、洪言翔，昨一同參觀「歡迎光臨可愛巧虎島」特展。（陳俊吉攝）

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中國時報
專訪

南拳媽媽成員曹景豪、 陳羽緁、洪言翔22日赴華山文創園區參觀「歡迎光臨可愛巧虎島」特展，團長彈頭因在香港擔任周杰倫「地表最強2」香港站演唱會嘉賓，無法出席。3人來到巧虎特展，童年回憶一湧而上，表示巧虎都會教要聽媽媽的話、準時刷牙、如何上廁所等，直呼：「巧虎根本是兒童界周杰倫（周董）！」

團員陳羽緁小時候常看巧虎卡通、巧連智，小時候更幻想自己是角色琪琪，「琪琪是女孩較嬌弱，巧虎都會保護她，小朋友都覺得巧虎超帥。」她還讚巧連智是很精美的立體書，加上在中文旁邊標注音，很方便小朋友閱讀。她昨參展時，最喜歡「巧連智公園」的氣墊區，表示大型氣墊很安全，可以保護小朋友自在玩耍，笑說：「連我也想進去玩！」

洪言翔跟姪子炫耀

洪言翔會陪姪子看巧虎，「媽媽管不動小朋友時，他們只聽巧虎的話。」他昨參觀「光影互動牆」時，表示科技很厲害，不僅有觸控，點選喜歡的角色還會一同互動，他還在現場拍照傳給姪子，「我跟姪子炫耀來看巧虎，下次帶他們一起來。」曹景豪則認為巧虎常鼓勵小朋友去戶外踢足球、接觸大自然，相當好。

南拳媽媽推出最新單曲《奇蹟》，5月將在台灣校園開唱，他們先前在大陸眾多校園巡演，「學生年齡跟我們相近，非常熱情，超期待。」洪言翔表示有次唱校園結束，粉絲緊握他的手不放，直到要上車，他一轉頭看到粉絲用很深情的眼神注視著他，讓他印象深刻 。「歡迎光臨可愛巧虎島」特展至4月8日，現場購買1張優待票可獲贈巧虎牙刷1支。

(中國時報)

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