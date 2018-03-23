誤信吸菸治鼻 哈林嘗苦果

哈林昨出席記者會，擔任拒菸大使。（粘耿豪攝）

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中國時報
報導林彥君

庾澄慶（哈林）受孫越（孫叔叔）邀請擔任「戒菸就贏」比賽的代言人，孫越曾拍影片及親自設計文宣邀請他，還在影片中秀出設計圖：「如果你不滿意，我們會重新設計，希望你幫忙。」對此，哈林22日表示：「孫叔叔事必躬親，我一定要參與。」孫叔叔近期住院他沒有探訪，「人家生病住院，若跑到醫院關心，會打擾讓人無法休息。」

哈林曾受過敏性鼻炎所苦，就讀工專時，朋友跟他說吸菸可以改善鼻腔阻塞，他誤信而開始接觸香菸。他的父親因吸菸罹患肺氣腫後過世，他曾嘗試戒菸，卻撐不到3個月就破功，直到1991年趕錄《快樂頌─頂尖拍檔》專輯，作曲時菸不離手，又長時間睡眠不足，碰到季節變換，引發鼻蓄膿、上呼吸道感染，「咳嗽咳到晚上無法睡覺，前後進出醫院2、3個月，聞到菸味就有流鼻血的感覺。」

籲勿吸菸傷己害人

他出院後想到媽媽在病房的焦急模樣，及父親生前叮嚀，覺得自己很不孝，決定遵從母命，再戒一次，總算戒菸成功。他昨說：「戒菸不但是對自己體內環保，也是對周圍的人的健康環保，戒菸不難，一定要嘗試，經過多次革命就會成功，現在空氣品質已經很差，不該再吸菸傷害自己。」

被問到孫越病情，好友陳淑麗昨表示，孫越剛照完斷層，一切沒問題，目前要等燒退才能開刀把膽結石拿掉，「醫院嚴格要求僅讓孫越的兒子跟女兒在醫院輪流照顧。」

(中國時報)

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