GD加持濟州神話世界開張

GD（右）當兵前兩天親自出席「GD咖啡店」開幕。

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中國時報
報導（韓國濟州傳真）
位於濟州神話世界裡的GD咖啡店外觀。（林淑娟攝）
林淑娟

由南韓天團BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon，GD）擔任品牌大使的「濟州神話世界」22日開幕。藍鼎國際及藍鼎濟州主席兼執行董事仰智慧博士致辭時表示，這是濟州神話世界發展史上重要里程碑，他承諾把濟州神話世界打造成為讓濟州島民引以為傲的國際級休閒娛樂綜合度假區，為濟州島的經濟發展及旅遊業作出貢獻。

「濟州神話世界」由藍鼎國際集團旗下藍鼎濟州開發株式會社投資的綜合休閒娛樂度假區，占地250萬平方公尺（約75萬坪），度假區內豪華酒店、主題公園、餐飲、會展、娛樂場和休閒設施一應俱全，能滿足包括觀光、商務、情侶或家庭等不同類型、不同年齡層的遊客的度假體驗需求。

預計2020年全部落成

濟州神話世界自2017年4月起分階段開幕營業，其中神話主題公園、濟州神話世界盛捷服務公寓（Somerset）、藍鼎度假酒店、藍鼎會議中心，以及與YG娛樂合作的美食娛樂綜合體YG娛樂鎮、萬豪度假酒店、神話商業美食街和藍鼎娛樂場（CASINO）已經陸續投入營運，整個項目預計2020年全部落成。

今年2月25日，除了藍鼎娛樂場正式開幕，由GD積極參與規畫設計的「Untitled, 2017」（別稱：GD咖啡店）也在同一天開幕，這是GD在2月27日入伍前出席的最後一個公開活動。

(中國時報)

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