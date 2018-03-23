蔡淑臻優雅女神 步步驚豔

2018年03月23日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

伊林名模陳思璇選穿設計師鄭百成CHENG PAI CHENG作品亮麗出席。（蘇蔓攝）

伊林名模王麗雅選穿設計師汪俐伶薄紗禮服，展現修長美腿線條。（蘇蔓攝）

身兼童裝設計師身分的時尚名媛李晶晶，難得小露性感，以一襲汪俐伶設計的黑色薄紗禮服現身晚宴。（蘇蔓攝）

台灣服飾設計師協會理事長陳意（右）與協會執行長溫筱鴻。（蘇蔓攝）

由設計師林國基創立的台灣服飾設計師協會TAFAD（Taiwan Association of Fashion and Accessories Designers），今年初正式交棒新任理事長陳意及執行長溫筱鴻手中。兩人運用協會產官號召力，集結25位重量級本土設計師及約450位時尚業內人士，22日在君悅酒店舉辦首屆設計師聯合服裝秀暨「愛。時尚」晚宴，紅毯亦吸引名媛李晶晶、伊林娛樂名模陳思璇、蔡淑臻、王麗雅、造型師李明川等人出席。

接任執行長職位剛滿2個月的溫筱鴻，在受訪時流露對協會的期許，並希望能貢獻一己之力，團結時尚產業能量，還開玩笑說到：「TAFAD諧音就是大發的意思，今天活動的目的就是讓參與設計師的能見度、品牌力增加。」曾多次穿著台灣設計師服裝征戰國際時裝周的造型師李明川，除對吳日云等名字如數家珍外，也希望台灣有更多的機會體驗出服裝中呈現的不同生命力。

王麗雅李晶晶秀美腿

由陳思璇、蔡淑臻所帶領的伊林名模軍團，各自選穿不同設計師服裝，陳思璇說：「我們在時尚界都很資深，這樣的活動一定要參與。」好久不見的蔡淑臻，換上西凡斯CEPHAS禮服搭配妝容，十足優雅，而選穿設計師汪俐伶黑色薄紗禮服現身的名模王麗雅，則充分展現出身材修長美腿優勢，並透露身上特殊材質打造的拼貼細節，遇到閃光燈會呈現不同光澤樣貌，整體造型充滿女星十足美麗心機。

同樣穿上好友設計師汪俐伶操刀黑色禮服現身的名媛李晶晶，也難得小露性感，衣服上流蘇細節搭配黑色紗裙，若隱若現露出修長美腿線條，讓她自己也笑稱：「非常危險。」私下身兼設計師一職的她，也表示希望有機會能以設計師身分加入協會共襄盛舉。

(中國時報)