王尹平久違伸展台驚喜交織

許久未步上伸展台的伊林名模王尹平，演繹設計師潘怡良的大紅針織晚禮服。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導
設計師周裕穎集結其自2017春夏起至今，於紐約時裝周發表的作品，包含故宮聯名系列。（蘇蔓攝）
打頭陣的設計師Daniel Wong，於大秀中送出他以著名印花為主體的經典歷年作品。（蘇蔓攝）

台灣服飾設計師協會TAFAD昨舉辦的「愛。時尚」晚宴上，亦上演一場集結包含潘怡良、周裕穎、Daniel Wong、吳日云等共25位設計師，250套服飾兩小時不間斷的時尚大秀。

為設計師潘怡良演繹服飾系列的伊林娛樂名模王尹平，秀前搶先換上大紅色針織拼接紗裙晚禮服接受訪問，坦言已快一年半沒走上伸展台的她，難掩緊張、興奮交織的心情，還表示在排秀時，秀導已對她說出「台步走不好沒關係，拍子走點對就好」的指令，更讓她戰力十足。一旁的同門師妹王思偉，也說頭一次在台下看到那麼多設計師心情很澎湃，有起雞皮疙瘩的感覺。

除了為活動返台的設計師潘怡良外，才剛從巴黎返台不久的周裕穎，亦於伸展台上展示旗下品牌Just In Case自2017春夏起至今的精彩造型，包括今年2月甫於紐約時裝周發表的故宮聯名大作。而以印花設計聞名的Daniel Wong同樣也打回顧牌，送出同名品牌下精彩設計，亦為下個月即將盛大發表的新品做好暖身。

(中國時報)

蔡淑臻優雅女神 步步驚豔 張豐豪搭帳棚 何潤東嫌長喀嚓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。