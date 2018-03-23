王尹平久違伸展台驚喜交織

2018年03月23日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

設計師周裕穎集結其自2017春夏起至今，於紐約時裝周發表的作品，包含故宮聯名系列。（蘇蔓攝）

打頭陣的設計師Daniel Wong，於大秀中送出他以著名印花為主體的經典歷年作品。（蘇蔓攝）

台灣服飾設計師協會TAFAD昨舉辦的「愛。時尚」晚宴上，亦上演一場集結包含潘怡良、周裕穎、Daniel Wong、吳日云等共25位設計師，250套服飾兩小時不間斷的時尚大秀。

為設計師潘怡良演繹服飾系列的伊林娛樂名模王尹平，秀前搶先換上大紅色針織拼接紗裙晚禮服接受訪問，坦言已快一年半沒走上伸展台的她，難掩緊張、興奮交織的心情，還表示在排秀時，秀導已對她說出「台步走不好沒關係，拍子走點對就好」的指令，更讓她戰力十足。一旁的同門師妹王思偉，也說頭一次在台下看到那麼多設計師心情很澎湃，有起雞皮疙瘩的感覺。

除了為活動返台的設計師潘怡良外，才剛從巴黎返台不久的周裕穎，亦於伸展台上展示旗下品牌Just In Case自2017春夏起至今的精彩造型，包括今年2月甫於紐約時裝周發表的故宮聯名大作。而以印花設計聞名的Daniel Wong同樣也打回顧牌，送出同名品牌下精彩設計，亦為下個月即將盛大發表的新品做好暖身。

(中國時報)