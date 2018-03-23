張豐豪搭帳棚 何潤東嫌長喀嚓

2018年03月23日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

張豐豪劇中發春夢，生理反應具戲劇效果。

何潤東的小師弟張豐豪在TVBS《翻牆的記憶》飾演被霸凌的高中生，劇中有場發春夢「搭帳棚」的戲，劇組用紙巾捆成長條狀放他褲襠，試完鏡頭，導演何潤東卻嫌太長，張豐豪用很在意地口吻說「我覺得剛剛好啊」，何潤東硬生生把紙巾剪一截，當天為了「那話兒」尺寸，一來一往花不少時間激辯，笑聲不斷。

18歲的張豐豪練過跆拳道，劇中有場半空中踢打的戲，他說沒練有差，當天一度踢不到以前的高度，練到一半，他跟導演何潤東說「我覺得褲子快被我踢破了」，何靈機一動安排他踢到破褲子，「那天內褲是深色，鏡頭看不出來，導演拿大力膠貼在我的內褲上，看起來像白內褲，他貼完還大聲說『我摸到小歐（角色名）的蛋蛋』。」讓他印象深刻。

努力打球盼增高

他小時候偶像是成龍，這次拍到武打戲，也算完成一部分夢想，他笑言可能小時練跆拳的關係，現在身高只有174公分，「我短期目標希望先努力打球，想再長高4公分。」透露少年的煩惱。他國小時因身材短小肥胖，像顆肉球，曾被同學排擠3年，他怕家人擔心，報喜不報憂，爸媽到現在還不知道，「不好的回憶就放在過去吧，我心中也不會有陰影。」《翻牆的記憶》每周六晚上10點TVBS歡樂台42頻道播出。

(中國時報)