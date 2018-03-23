指南宮貓空親山步道 濃濃日式風

指南宮貓空親山步道。

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中國時報
報導蔡淑微
步道兩旁古木參天，為整條步道增添了悠然古樸氣息。
指南路三段33巷內的南山牌樓，是貓空親山步道起點。
興建起於日治昭和年間的石燈籠，是歷史文化演進的見證者。

漫步於日本神社的參道上，肅穆寧靜的氛圍、搭配兩旁參天大樹，讓人瞬間獲得心靈上的平靜。而台灣民眾想要親身感受如此濃郁的和式風情，不用專程飛到日本，只需走一趟台北市文山區的指南宮貓空親山步道，就能馬上體驗！

指南宮貓空親山步道位於二格山系西北側的猴山岳山上，是通往貓空、樟湖及二格山區必經之地，更是早期民眾前往指南宮參拜的主要路徑，步道以指南宮為中心主軸，涵蓋了指南宮步道、大成殿步道等兩條主要步道，全段約有1200級石階，步階寬敞好走，是一條適合親子一起前往的親山健行路線。

貓空親山步道起點位於指南路三段33巷指南山牌樓，從此處拾級而上，將依序經過指南宮步道、指南宮、凌霄寶殿、大成殿、大成殿步道。指南宮步道沿途有造型典雅的石燈籠分列步道兩旁，步道入口的牌坊、以及途中的終南亭等，全都是日式和風建築風格，加上兩旁的櫻花樹、香楠、大葉楠天然林夾峙，環境清幽宜人，相當舒適放鬆。到達指南宮參拜後，可續接大成殿步道，步道路徑不長，沿途碎石和松木棧道交錯，路旁油桐樹林蔭密布，4月油桐花開、5月落英繽紛，讓人感受浪漫之餘，還可籠罩在陣陣芬多精飄香的氣息中，獨具詩情畫意。

指南宮貓空親山步道怎麼去

搭乘捷運至動物園站下車，轉乘公車236、237、282、611、棕3、棕6、棕11、棕15、綠1、小10於「政治大學站」下車，往指南路方向步行，經政治大學校門口（指南路二段）續行可抵指南路三段33巷登山口。

(中國時報)

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