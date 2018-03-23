新電動機車 充換電自在行

2018年03月23日 04:11 中國時報 陳大任 報導

Ionex電池造型簡約，重量約5kg，一般女性可以輕易抽取，電池存放於機車踏板下方，按下龍頭上的按鈕，即會翻轉至方便抽取的角度，電池與車身靠NFC方式感應，抽取匣就會自動關閉。（陳大任攝）

座墊下方可再存放3顆備用電池，讓Ionex車能網電動車續航力可達200km。（陳大任攝）

除了抽換備用電池，車身也預設接線插頭可供充電。（陳大任攝）

光陽集團董事長柯勝峯表示，光陽將以台灣為首發地區，預計今年下半年正式上市第一款Ionex車能網電動車。（陳大任攝）

在國內還為電動機車該以充電或換電為發展主軸爭論時，KYMCO昨（22）日發表「Ionex車．能．網」，搶在日本東京摩托車大展前夕，提出兼具雙方優點的解決方案，輕盈可攜的抽取式電池、具備25km續航力的核心電池、開放共享的收費機制；光陽集團董事長柯勝峯宣布，未來3年內KYMCO將推出10款新車，並與20國共同合作設立充換電網，挑戰銷售50萬輛。

目前國內換電系統以gogoro為主要業者，Smartscooter智慧雙輪累計售出超過6萬台，全台超過521座GoStation電池交換站，除了提供可依用量選擇不同的資費方案，系統也提供活潑的獎勵機制。但是未來電動機車換電標準是否只有gogoro為唯一選擇？柯勝峯認為，光陽提出的Ionex車能網，可讓換電標準有更多業者加入。

核心電源時刻充飽電

許多消費者對購買電動機車感到猶豫，柯勝峯認為，都是因為擔心續航力不足，以及擔心充電設施不夠完善，他們總以為電動機車在充電時只能等，或者只要取出電池充電就無法繼續騎車。但試想一下，如果電動機車在充電時，其實不必等待；或者，取出電池充電時，仍然可以繼續騎車？

柯勝峯說，未來每台KYMCO Ionex電動機車都將配備內置的核心電源，所以取出電池進行充電時，仍可利用核心電源繼續騎車去做想做的事，之後再取回已經充飽電的電池即可。內置的核心電源會隨時透過抽取式電池進行充電，以保持充飽電的狀態。系統能自動選擇其中一顆最合適的抽取式電池對核心電源充電，也能自動選擇最恰當的電池來提供電力，讓每顆電池合作無間。

沒油沒味沒聲音

Ionex車能網也搭上共享經濟推出充電站平台，提供多元化的充電解決方案，騎士每天滿電出門，沿路上共享插座、快速充電站、公共充電櫃，若再加上備用電池，續航力更可達200km。柯勝峯說，電動機車是沒有油、沒有味道、沒有聲音，相較於傳統燃油機車，對產業帶來的改變可能就會像是按鍵式手機轉變到智慧型手機時代，既是危機也是千載難逢的機會，光陽很早就投入電動車，並作為長遠的發展策略，只是鴨子划水，很多人不知道而已。

(中國時報)