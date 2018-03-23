試車報告－TOYOTA VIOS駛出輕快感

2018年03月23日 04:11 中國時報 陳大任 報導

TOYOTA VIOS方向盤造型簡約，右下方為定速撥桿，前方為自發光三環式儀表板，搭配霧銀飾框。（陳大任攝）

TOYOTA VIOS中控台與排檔座都是採用鋼琴烤漆面板及霧銀飾框搭配，排檔頭握感不錯。（陳大任攝）

TOYOTA VIOS後座空間算寬裕，前方有2個置杯架，且地板平整，中間乘客坐姿可更加自在。（陳大任攝）

TOYOTA VIOS 473L行李廂空間可放下多個行李箱，較可惜的是後座椅背不能放倒，無法裝載較長物品。（陳大任攝）

TOYOTA VIOS方向盤左下方有置物空間，上方為ECO MODE及SPORT運動駕駛模式按鍵。（陳大任攝）

TOYOTA VIOS在國內銷售長達16年，至今累計賣出22.7萬台，去年在小型房車市場擁有近6成市占率，和泰汽車上周推出全新改款，變更項目高達17處。我們在上市後最短時間內取得新車試駕，短暫的一日體驗，讓人覺得VIOS再度超越自己。

VIOS的目標消費者是首購族、新婚家庭或銀髮族，他們都是非常注重經濟實用性的消費族群，主打包括17.4km/L最佳油耗、最多配置7顆氣囊、最高16項主被動安全配備，其中VSC車輛穩定控制、TRC循跡防滑控制和HAC上坡起步輔助為全新配備，同時也增加ISO-FIX、全車三點式安全帶的配備，給予大人、小孩最佳的乘座安全。

實際開著VIOS上路，最明顯的感受是車身隔音效果頗佳，主要歸功於多處加強吸音材質，將引擎與路面的噪音隔絕在外，而新增的SPORT運動駕駛模式讓油門反應更加靈敏、換檔時機也跟著延遲，開起來有更輕快的感受，附帶一提是重新調整過的底盤，對碎震、坑洞有不錯的處理，讓行車更加平順。

此外，VIOS雖為入門家庭房車，但仍有一些小細節另人驚豔，例如座椅舒適性頗佳，原來是因為椅面加長、椅墊增加軟質泡棉，不但增加大腿支撐也吸收更多體重壓力；置物空間也是亮點，全車有11處，例如前座置杯架附有LED照明，前門門邊可放1L寶特瓶與A4文件，後門門邊可放600ml寶特瓶和A5文件。

(中國時報)