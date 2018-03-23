試車報告－TOYOTA VIOS駛出輕快感

TOYOTA VIOS車頭倒梯形大型進氣壩採橫柵設計，以凸顯穩重感，而車側自前輪向後揚起一道弧線又顯得動感十足，全車系標配LED日行燈可大幅提升日間辨識度，共有雅致、經典及豪華3款，售價分別為54.9、57.9、63.9萬元。（陳大任攝）

友善列印
中國時報
報導
TOYOTA VIOS方向盤造型簡約，右下方為定速撥桿，前方為自發光三環式儀表板，搭配霧銀飾框。（陳大任攝）
TOYOTA VIOS中控台與排檔座都是採用鋼琴烤漆面板及霧銀飾框搭配，排檔頭握感不錯。（陳大任攝）
TOYOTA VIOS後座空間算寬裕，前方有2個置杯架，且地板平整，中間乘客坐姿可更加自在。（陳大任攝）
TOYOTA VIOS 473L行李廂空間可放下多個行李箱，較可惜的是後座椅背不能放倒，無法裝載較長物品。（陳大任攝）
TOYOTA VIOS方向盤左下方有置物空間，上方為ECO MODE及SPORT運動駕駛模式按鍵。（陳大任攝）

TOYOTA VIOS在國內銷售長達16年，至今累計賣出22.7萬台，去年在小型房車市場擁有近6成市占率，和泰汽車上周推出全新改款，變更項目高達17處。我們在上市後最短時間內取得新車試駕，短暫的一日體驗，讓人覺得VIOS再度超越自己。

VIOS的目標消費者是首購族、新婚家庭或銀髮族，他們都是非常注重經濟實用性的消費族群，主打包括17.4km/L最佳油耗、最多配置7顆氣囊、最高16項主被動安全配備，其中VSC車輛穩定控制、TRC循跡防滑控制和HAC上坡起步輔助為全新配備，同時也增加ISO-FIX、全車三點式安全帶的配備，給予大人、小孩最佳的乘座安全。

實際開著VIOS上路，最明顯的感受是車身隔音效果頗佳，主要歸功於多處加強吸音材質，將引擎與路面的噪音隔絕在外，而新增的SPORT運動駕駛模式讓油門反應更加靈敏、換檔時機也跟著延遲，開起來有更輕快的感受，附帶一提是重新調整過的底盤，對碎震、坑洞有不錯的處理，讓行車更加平順。

此外，VIOS雖為入門家庭房車，但仍有一些小細節另人驚豔，例如座椅舒適性頗佳，原來是因為椅面加長、椅墊增加軟質泡棉，不但增加大腿支撐也吸收更多體重壓力；置物空間也是亮點，全車有11處，例如前座置杯架附有LED照明，前門門邊可放1L寶特瓶與A4文件，後門門邊可放600ml寶特瓶和A5文件。

(中國時報)

新電動機車 充換電自在行 迎兒童節連假 百貨搶親子商機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。