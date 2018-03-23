迎兒童節連假 百貨搶親子商機

2018年03月23日 04:11 中國時報 郭家崴 、 吳奕萱 、 石欣蒨 報導

31日至4月4日持新光三越兒童卡，當日當店過卡消費累滿2000元，可兌換新光三越 x dpi設計插畫誌獨家聯名的限量「春遊保冷袋」。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡友23日至4月4日在新光三越超市消費滿100元，有機會抽限量SNOOPY典藏咖啡館盒玩全套，全套共8種、價值1830元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A8 4月1日有日本超人氣偶像「麵包超人見面會」。（新光三越提供）

7-11蛋黃哥文字風版「焦糖爆米花」，269元。（7-11提供）

全家「小小農夫」體驗營，透過小小農夫的植栽妝點店舖，每天澆水測量植栽身高，瞭解生長速度。（全家提供）

蝦皮購物的「劍湖山門票」，明（24日）早上10時準時開搶限量44折門票，2張799元。（蝦皮購物提供）

4月1日至4月30日線上購買國人親子雙人套票600元，加碼送101粉蠟筆。（台北101提供）

OK主攻肖像商品，波力救援小隊汽車食玩，79元。（OK提供）

蝦皮購物的小牛津帽T熊故事機，原價2180元，42折超殺價950元。（蝦皮購物提供）

據統計，少子化讓父母捨得花錢寵兒女，兒童節平均支出更是高達1900元，百貨、超商及電商看好今年兒童節、清明節有5天連假，提早大動作舉辦活動和優惠搶攻萌商機。

百貨兒童卡可換贈品

新光三越今（23日）起至4月8日推出「春日園遊會」，全台有近百場活動，包括STEAM科學體驗營、第4屆超市小小營業員體驗營；消費館內服飾、鞋款和玩具等，31日至4月4日當日當店持兒童卡過卡累滿2000元，可兌換與dpi設計插畫誌獨家聯名設計的「春遊保冷袋」。

新光三越台北信義新天地A8 4、5F是兒童館，嬰童相關商品堪稱全台最完整，近期新引進有球池和積木的「遊戲愛樂園」，4月1日舉辦日本超人氣偶像「麵包超人見面會」；台北站前店今起至4月8日與恐龍雕塑師合作「微型恐龍現型紀！驛前探索展」，都可讓親子同樂。

台北101觀景台4月1日至30日針對國人親子提供雙人優惠套票600元，凡購買加碼送101粉蠟筆；國小學童持2018台北兒童月活動摺頁至觀景台參觀，12歲以下學童免費，詳洽http://tpkids.yhes.tp.edu.tw/index.php。

3至10歲小孩皆可參加

全家便利商店廣受歡迎的小小店長體驗營，舉辦邁入第9年，累積參與兒童達2萬3000人次，今年全新推出「小小店長-食物王國」、「小小畢卡索」、「小小繪圖家」「小小農夫」及「小小廚師」5種特色體驗營，除讓小朋友體驗店長工作流程，更能學習各種生活知識；「全家在這里」FB粉絲團已公布4月分體驗場次，陸續報名中，3歲到10歲的孩子皆可參加。

肖像甜點也是天真孩子最愛的選擇，OK mart推出波力救援小隊汽車食玩、殭屍貓軟糖，與哆啦A夢愛麗加糖等；7-11持續打出OPEN小將款，指定糖果類商品第2件6折；全家「DIY甜點」活動，與湯志偉創辦的嘟蕾咪蛋糕店合作，推出「手作櫻花DIY蛋糕」，讓小朋友可在蛋糕表層發揮創意，設計喜歡的圖案。

蝦皮購物觀察到近2周樂園票券銷量飆升4倍，加上兒童節及連假來臨，即日起至26日祭出「兒童節大放價 感謝有你」優惠活動，母嬰、玩具等品牌包括P＆G、玩具反斗城等均推出優惠促銷，而且母嬰類商品再享購物滿499元即可折50元，另外明（24日）早上10時準時開搶限量44折劍湖山門票，2張799元，售完即止。

(中國時報)