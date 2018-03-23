飛利浦照明更名Signify

2018年03月23日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

飛利浦照明公司為了改變企業形象，正式宣布更名為「Signify」，產品則沿用飛利浦作為產品品名。（飛利浦提供）

擁有逾百年歷史的飛利浦照明公司，近日為了改變企業的既有形象，正式宣布公司更名為「Signify」，重新賦予「光」新的定義，台灣飛利浦照明總經理暨副總裁余泳濤：「光將成為智慧語言，不僅照明，更可傳遞訊息，飛利浦照明將引領節能LED產品、智慧連網照明系統和服務之發展。」

近年飛利浦發展出全新的IoT平台「interact」，不僅應用在城市、辦公室、零售業者等上，目前飛利浦照明在全球已設有2900萬個智慧連網照明裝置，像「interact Landmark」系統中，台北101就連續4年就指定品牌為合作夥伴，另外更成為首家推出搭載可見光通訊的雙向高速傳輸「LiFi」技術，可提供30Mb/s的高速網路傳輸，「預計2020年品牌全系列LED產品皆將具備連網功能，未來也將加速推動IoT的發展。」

消費品方面，即將推出創新的「舒視光」技術，具低頻閃抑制、國際IEC無藍光危害認證及獨家柔光網點，對於眼睛有更佳的保護，另外「hue」個人連網智慧照明系統，將在今年第2季加入智慧燈具，所有燈光可連接之餘，還有配合APP可連上電腦，家中燈光即會根據所看的電影劇情或遊戲內容而變化。

(中國時報)