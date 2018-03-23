武威山茶復活 蕭秀琴向台灣致敬

2018年03月23日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

台灣原生種武威山烏皮茶在2003年由台大植物系採集到實體之前，約有百年台灣植物學界從未見過武威山烏皮茶的「真面目」，僅從文獻記載得知，近期終於復育成功。對植栽著迷的資深編輯蕭秀琴以這朵曾經絕跡又被復育的武威山茶花為線索，交出第一本長篇小說《植有武威山茶的小屋》，古今交織，向台灣1920年代到1930年代的黃金年代致敬。

五年級生蕭秀琴成長於苗栗鄉村，赴美讀書，返國後在台北《新新聞》工作，也開出版社，熱愛台灣歷史，出版社收了之後回到苗栗老家，目前創作電影及電視劇本，也參與紀錄片拍攝。喜歡植物這個喜好，彷彿是她與家鄉的聯繫。

《植有武威山茶的小屋》敘述一個都會女性阿澄，做了一個整理資料的短期工作，暫居洋樓旁的工寮小屋，整理文章，也整理花園，枯黃荒園被她巧手一撥，生意盎然。偶然阿澄在堆疊的學術著作發現一本來自1930年代台灣博物學家的親筆手札和私人書信，這個線索，開展了兩條當代與歷史的故事線，透過蕭秀琴溫暖的筆觸，讓生命的意義穿越春夏秋冬，思索愛的意義。

蕭秀琴說，她本來就有故事，但寫到後來有一點卡住，有一天她突然搜尋到「武威山茶」的身世，「就像命運的安排，那兩棵幾近消失的茶樹，被登山客在屏東跟高雄交界的北大武山山區發現，這給了我很多想像，寫進書中，希望這本小說也可以傳達這座島嶼的人物，事物，山川風景，動植物的樣貌與情感。」

長期研究台灣風土歷史，蕭秀琴說，「我們生長在台灣，卻對台灣並不真的理解。」蕭秀琴這次透過地質學家這個角色，鋪陳台灣的風土、景物與自然生態，「台灣有三千多種原生種，每次想到這個，我總有莫名的感動。」蕭秀琴說，人都有趨近自然的本性，「那是一種天性，畢竟人也是一種自然，希望這本書中可以讓讀者喜歡自然，珍惜台灣自己的本質。」

(中國時報)