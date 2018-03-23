胖女也很美 吳卡密開啟情色想像

2018年03月23日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

自去年10月起被廣泛傳播的「Me too」運動，乃至今年金球獎與甫落幕的奧斯卡頒獎典禮上，許多人聲援性騷擾受害者而別上「Time’s Up」別針，女性對身體、情欲的自主意識，近年隨著好萊塢性騷擾議題再度被關注，而台灣的女性自覺，則相對隱諱地從一些藝展上才得以管窺。

近期策畫《書情書色》展的舊香居店主吳卡密便指出，2月28日開展至今，可觀察到女性觀眾反而較男性多，且更傾向於結伴觀展，關注的面向從文學作品到版畫、攝影、漫畫均表現出高度的好奇與興趣。「尤其有些女性在這裡像找到『寶』一般，找到審美的共鳴。」例如有女性讀者看到一本攝影集特別興奮地指出：「就是這樣，胖胖女也很美！」

「情色是一種本能，更是一種想像」吳卡密表示，此次策展並不單純地代表對感官的撩撥，更有趣的是不同時代對於身體、性愛的體認與想像，對當代人而言反而是種擺脫「某某主義」的解放，女性也並非將身體層層包裹才不流於「物化」，從諸多西方早期的裸體畫和雕像均可見對人體之美的欣賞，以及交歡時女性也可享有的歡愉及諸多嘗試。「其實是大大開啟了人們對情色的想像空間」吳卡密說。

此次展品之一，26張1940年代法國的手工彩色版畫《Les surprises-parties du Camping》，作者雖不詳，卻經常被收錄在各重要的文獻中，除了僅用綠、藍、黑等少數色彩創作出一系列彩圖，藝術性被稱道，大膽描繪以森林為背景的天體性愛營，因其前衛的想像力與趣味性而成為經典之作。又如1930年代，Jean de Sauteval的蝕刻版畫便已著墨對不同膚色人種的性愛幻想。

吳卡密指出，過去台灣較容易取得日本情色藝術的作品，從漫畫、文學到攝影集皆然，但其實情色藝術在西方一直占有一定的角色，從人性的本能出發，追求身體的美以及對快感的追求、想像。吳卡密說：「就像一個參觀者分享：早期西方的情色攝影作品更有真實感，當代的似乎都追求修片完美效果。」而中國的春宮圖，更有不少描繪大戶人家的房中事，並非關起門來，而是婢、奴們可圍觀參與。藉著不同文化對身體之美的表述，吳卡密也希望台灣人對情色藝術有不同的想像。

(中國時報)