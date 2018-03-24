貿易戰回擊 祭128項產品報復關稅！陸嗆美 奉陪到底

2018年03月24日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

川普（右，美聯社）掀起貿易戰，大陸外交發言人華春瑩（左，新華社）對美方動作提出強力譴責。

美總統川普簽署備忘錄，對1300項大陸輸美產品加徵25％關稅，價值最高達600億美元。天剛亮，大陸商務部即出招反制，早晨7點在官網發消息，對美128項進口產品中止減讓關稅，清單包含7類、128稅項產品，涉及美對陸約30億美元出口。

出招反制 涉30億美元出口

大陸外交發言人華春瑩也高調回應，奉勸美國勿「夜郎自大，錯判形勢」。她說，「來而不往非禮也，我們奉陪到底。希望美方認真嚴肅對待陸方立場，理性慎重決策，不要撿了芝麻丟了西瓜，既損人更害己。」

美國打響貿易戰第一槍後，大陸商務部首波提出的報復關稅清單計兩部分，報復關稅約30億美元。商務部發言人指責美國以「國安」為由，限制產品進口做法，嚴重破壞以世貿（WTO）為代表的多邊貿易體系，嚴重干擾正常國際貿易秩序。

一個半小時後，商務部再在官網痛批美方，開了「非常惡劣」的先例，希望美方「懸崖勒馬，慎重決策，不要把雙邊經貿關係拖入險境。」

批開惡劣先例 籲懸崖勒馬

大陸商務部發言人說，美方無視陸方加強智財權保護事實、無視世貿組織規則、無視廣大業界的呼聲，一意孤行，這是典型單邊主義和貿易保護主義，陸方堅決反對。陸方不希望打貿易戰，但絕不害怕貿易戰，大陸有信心、有能力應對任何挑戰。

川普前一天在簽署儀式上說：「我跟中國最高代表都談過，包括習主席，而我要求他們立刻減少1000億美元貿易逆差。這是很大數字。所以關稅從25％開始，…搞不好會更高。」接著，美陸將有60天磋商期，要看談判結果才確知最後關稅如何實施。

根據備忘錄內容，大約1300項商品會被列入，產業範圍涵蓋航太、資訊技術及機械產業。美國貿易代表辦公室會在15天後提出商品清單。另外，美國財政部也將與其他部會合作，提出對大陸投資美國敏感技術的限制。財政部將在60天後提出名單，公布哪些大陸公司將被限制投資。

60天磋商期 憂風波加劇

美國廣播公司（CNBC）引述美貿易代表前助理史崔福表示，鑒於兩國貿易規模巨大，北京首波僅對30億美元的美國產品加徵關稅，是非常謹慎的回應。大陸表明，他們已經注意到美國行動，將會強烈抵制，但不希望導致貿易風波加劇。

(中國時報)