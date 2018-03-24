教育部人二復辟 成為國際大笑話！金控與廈大合作 竟問管爺角色

教育部不只查廈大兼職案，甚至要求廈大函覆台商產學合作是否為管中閔居中牽線並收回報，成為國際與學界大笑話！圖為廈門大學。（中新社）

友善列印
中國時報
／台北報導

本報獨家掌握教育部本月17日，要求台大發函廈大清查管中閔兼職案，及廈大王亞南經濟研究院的函覆內容！廈大回函很明確：「管中閔未兼職、未授課、未領薪」，「近5年僅偶爾參加國際學術會議。」知情人士指出，教育部「密令」根本不只查廈大兼職案，甚至要求廈大函覆台商產學合作是否為管中閔居中牽線並收回報，成為國際與學界大笑話！

台大校務會議 變相政治對決
野台開講 傅鐘下抗議教部烏賊戰

廈大回函 未兼職未授課

教育部對台大發出多道公文及台大回覆內容，一向被教育部列「機密」。17日有媒體以廈大招生網頁內容指管涉兼職，台大校內人士說，教育部為免再下「金牌」非議，當天致電台大人事系統，調查管中閔有無違法兼職廈大等陸校，共提5問題，但教育部面對外界相關質問，一概不回應。

5道題相當詳細，包括管中閔是否兼職，或以傑出學者、講座教授身份支薪？授課安排為何？為何將管中閔列博士生指導教師？是否代表正式聘任？是否支薪？管中閔是否指導該校學生？為何將管列授課專業導師？管近年於該院講學或授課活動是甚麼？某金控與該院合作，是否管促成？管是否收受回報？

廈大王亞南經濟研究院回函表示，從未聘管中閔為任何正式或兼職職務，包括任何形式傑出學者或講座教授，沒授課安排也沒支付薪水。

5大問題 侵害學術自由

該院解釋，博士生導師只是一個資格，管從未指導該院碩博士生；將管列授課專業導師「不是一般意義上的指導教授」，管在該院未開設任何專業課程；最近5年更極少來訪，僅偶爾應邀參加國際學術會議。

知情人士說，教育部以非正式公文管道，密令台大人事系統去函廈大，還包括管中閔在開放大陸探親後僅演講一次或擔任政務官後再也沒去過的西安交大和華中科技大學等，「根本已非兼職問題！屬學術自由的講學活動，也列入調查。」

知情人士說，最離譜的是，連陸校與台商產學合作是否管牽線、管有無回報都列入問題，「假借調查、用『黑機關人二』模式調查學者，簡直丟臉丟到全世界！」

(中國時報)

台大校務會議 變相政治對決
野台開講 傅鐘下抗議教部烏賊戰
卡「管」硬幹 盡失民心
交部樂見 有助國籍航空爭取航線

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。