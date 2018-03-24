教育部人二復辟 成為國際大笑話！金控與廈大合作 竟問管爺角色

2018年03月24日 01:44 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

本報獨家掌握教育部本月17日，要求台大發函廈大清查管中閔兼職案，及廈大王亞南經濟研究院的函覆內容！廈大回函很明確：「管中閔未兼職、未授課、未領薪」，「近5年僅偶爾參加國際學術會議。」知情人士指出，教育部「密令」根本不只查廈大兼職案，甚至要求廈大函覆台商產學合作是否為管中閔居中牽線並收回報，成為國際與學界大笑話！

廈大回函 未兼職未授課

教育部對台大發出多道公文及台大回覆內容，一向被教育部列「機密」。17日有媒體以廈大招生網頁內容指管涉兼職，台大校內人士說，教育部為免再下「金牌」非議，當天致電台大人事系統，調查管中閔有無違法兼職廈大等陸校，共提5問題，但教育部面對外界相關質問，一概不回應。

5道題相當詳細，包括管中閔是否兼職，或以傑出學者、講座教授身份支薪？授課安排為何？為何將管中閔列博士生指導教師？是否代表正式聘任？是否支薪？管中閔是否指導該校學生？為何將管列授課專業導師？管近年於該院講學或授課活動是甚麼？某金控與該院合作，是否管促成？管是否收受回報？

廈大王亞南經濟研究院回函表示，從未聘管中閔為任何正式或兼職職務，包括任何形式傑出學者或講座教授，沒授課安排也沒支付薪水。

5大問題 侵害學術自由

該院解釋，博士生導師只是一個資格，管從未指導該院碩博士生；將管列授課專業導師「不是一般意義上的指導教授」，管在該院未開設任何專業課程；最近5年更極少來訪，僅偶爾應邀參加國際學術會議。

知情人士說，教育部以非正式公文管道，密令台大人事系統去函廈大，還包括管中閔在開放大陸探親後僅演講一次或擔任政務官後再也沒去過的西安交大和華中科技大學等，「根本已非兼職問題！屬學術自由的講學活動，也列入調查。」

知情人士說，最離譜的是，連陸校與台商產學合作是否管牽線、管有無回報都列入問題，「假借調查、用『黑機關人二』模式調查學者，簡直丟臉丟到全世界！」

(中國時報)