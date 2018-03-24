蔡英文親上火線 籲美陸協商

2018年03月24日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰開打，蔡英文總統昨親上火線呼籲，協商是解決貿易衝突的最好方法，盼美中及相關各方能積極進行協商，避免貿易戰全面爆發。

蔡總統除了安撫人心，也提出4項策略，包括增加產品台灣成分，以強化被認定為「台灣製造」、加速內需、提高創新能量及多元布局。總統府發言人黃重諺表示，總統與國安等相關團隊早已對此事研判、推估。

加速內需 強化台灣製造

蔡總統在會見「亞洲台灣商會聯合總會」總會長江文洲一行時指出，美國總統川普簽署備忘錄，基於「301條款」，對中國大陸產品實施貿易制裁，造成全球市場有一些波動。

蔡英文表示，這場貿易戰看起來是一觸即發的狀態，國安以及行政團隊，長期以來已經對相關局勢有充足的掌握，政府會密切注意後續的發展，並做出必要因應。

行政院長賴清德在立法院表示，美國祭出特別301措施對大陸有壓力存在，可能會逼得台商到東南亞、美國，甚至回台灣投資，這就是我們之前解決「五缺」重要的目的。

在答覆綠委黃偉哲質詢，陸美貿易戰若持續，對台灣是短空長多？還是短空長更空？賴清德表示，短長效應還要持續觀察，因為美國剛祭出了特別301措施，而大陸也反擊了，對某些貨物課徵15至25％關稅，未來哪幾類商品會受影響，都要持續觀察並檢討因應，這時討論短長還太早。

解決五缺 迎台商回流

賴清德也說，中長期而言，這對大陸有壓力存在，可能會逼得台商到東南亞、美國，甚至回台灣投資，這就是我們之前解決「五缺」重要的目的。

賴清德指出，相信大陸一定是及早掌握了美國的態度，之前公布對台31項措施，就是希望台商不要離開大陸，直接或間接也跟美國的310措施有關係。

賴清德表示，對於一觸即發的貿易戰，總統府國安單位或行政院的相關部會都會密切觀察做好因應，最重要的是後續台灣經濟發展的措施，一定要確實執行。

(中國時報)