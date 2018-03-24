關稅制裁 蘋果股東恐成最大苦主

2018年03月24日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

美總統川普日前簽署備忘錄，將對600億大陸進口商品課關稅。台大國際企業所副教授盧信昌表示，川普此舉對大陸的傷害，遠低於對美國企業衝擊，以iphoneX為例，若關稅25％，每支手機通關成本將增加80美元，這絕大部份會被廠商吸收，受害最重的是蘋果公司股東。川普此舉背後目的是為提高個人聲望，可惜太過一廂情願，大陸此次趁機反擊，來上一段獅吼震天，免得被當成綿羊。

針對600億美元清單，盧信昌受訪指出，目前還不知關稅會落在誰身上，但以iphoneX手機為例，大陸境內的組裝、機殼和手機板，其成本佔比不到25％，若關稅25％，每支手機通關時成本會增加80美元，大陸境內的價值創造僅被課以20美元，其他75％都落在大陸境外供應鏈。

盧信昌表示，這80美元關稅，絕大部分被蘋果公司和軟體開發商吸收，所以受害的是這些公司的盈餘和股東分紅，蘋果的損失會很大，毛利可能掉三分之一以上。如果移出大陸境外組裝，組裝成本會增加2.5倍以上，建廠、調整與人員管理費用則另計。

他表示，川普此舉對大陸的傷害，遠遠低於對美國企業及其他國家供應體系的衝擊，其背後的原因是川普想滿足他的英雄主義，展現領導統御的決心。「事實上，川普根本沒有損失，輸了，是美國整體利益受損，贏了，是他個人獲得更高聲望。」

至於大陸的反擊措施，盧信昌表示，大陸的反擊完全鎖定在最近全球炒作的期貨市場，而且挑的是大陸本來就不缺的東西，又可以讓全球其他人跟著受害，第一個受害者會是「看多」期貨的投資者與高科技股票的股東。

他強調，現在川普開戰，台灣也很會慘，從去年底到今年初，台灣在全球金融投資都是看多、看漲，已布下多頭。中美貿易戰將使原本「看多」的市場「轉空」，投資者可能血本無歸。

(中國時報)