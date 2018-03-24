鋼鋁稅豁免 我爭取第二波入列

美宣布豁免部分盟國鋼、鋁課稅，但是未包括台灣。圖為中鋼鋼品。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

美國將對進口鋼、鋁加徵關稅，而在23日在加徵舉措生效前夕，白宮宣布對歐盟、加拿大、澳洲、墨西哥、阿根廷、南韓與巴西7經濟體豁免，但是卻不包括台灣。

經濟部國貿局直言「非常失望」，但是也強調台灣沒失望權利，4月底前會持續與美交涉，繼續爭取列入5月第二波豁免國家名單。

川普22日聲明指出，一開始他發現美國如不對進口鋁規範，將損及美國國安，但後來發現許多出口鋁的國家與美有重要安全關係，但因這些國家也感受全球產能過剩，因此，「歡迎任何與美有安全關係的國家，談判出替代新方案。」

但所謂豁免是暫時的，川普表示，除非達成滿意替代方案，否則到5月1日，這些豁免國家鋼鋁仍要加徵關稅。

對此，經濟部國貿局副局長徐大衛坦言非常失望，他說，第一波名單公布不是結束。雖然我們未被納入豁免清單，但這非美方最後決定，4月底前還有一波諮商，我國將全力與美交涉，持續努力，爭取進入5月公布的第二波國家豁免中。

目前行政院政務委員鄧振中率領的訪美團將回國，貿易局說，後續將由外館經濟組持續與美協商。

行政院長賴清德昨在立院答詢表示，台灣最後到底有沒在豁免名單，要等4月後才會最後確定，政府仍在努力。他說，美對進口鋼鋁課稅，是防止大陸鋼鐵、鋁過剩，透過各國進入美國，目前美國只公布第一波豁免名單。

賴清德表示，如果最後台灣沒在豁免名單，政院會評估衝擊多大，跟業者共同討論，尋求因應之道。

由於日本也未被列在豁免名單內，日本官房長官菅義偉表示遺憾，強調日本將持續與美方協商，要求將日本列入豁免對象。

(中國時報)

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