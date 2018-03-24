老美大刀砍來 台商盼陸給個定心丸

2018年03月24日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

美國打響中美貿易戰第一槍，大陸昨隨即祭出反制措施，大陸台商直言，美國祭出高關稅作法，不會區分陸企或台企，台商出口美國產品也就難逃「池魚之殃」；更有台商呼籲，大陸相關涉台部門或許可即早向台商說明，大陸未來幾波反制措施，讓台商好做應對，吃下定心丸。

上海台商協會副會長蔡世民指出，中美貿易戰前哨戰已開始，後續一定還會有動作，未來充滿太多變數，「你說台商會不擔心嗎？從事服務業的台商可能衝擊相對小，但只要是製造商品有出口到美國的台商，短時間恐怕都得提心吊膽。」

蔡世民直言，美國加徵關稅的大刀一砍下來，儘管是衝著大陸而來，但台商在大陸生產的商品或零組件出口到美國，一定還是都掛「Made in China」牌子，「老美的大刀難道會去區分大陸境內企業還是台資企業嗎？」部分台商必定難逃「池魚之殃」。

蔡世民說，以現在台商在大陸的產業分布來看，上海台商多數以服務業為主，承受中美貿易戰的衝擊相對較小，但廣東境內仍有不少台商從事零組件加工，相信影響就會比較大。

東莞不願具名台商直言，面對這種情況，台商其實只能大嘆無奈，目前只能去想說怎樣把傷害降到最低，才不會讓自己「血本無歸」。行政院長賴清德說，台商有可能因貿易戰受影響，選擇赴東南亞投資或鮭魚回台投資；台商說，回台灣緩不濟急，更何況台灣也是美國在這次制裁範圍內，回去還是會碰到同樣問題。

該台商呼籲，當前大陸涉台相關部門，可思考是否先向台商喊話，降低台商憂慮，甚至可考慮將未來如何應對貿易戰做法，也跟台商做個說明，讓台商不確定感可以少一點，也能極早應對。

(中國時報)