全球震盪 台股狂瀉182點

2018年03月24日 04:10 中國時報 洪凱音 、 林國賓 ／台北報導 ／台北報導

貿易戰開打，美股重挫、拖累台股昨跳空開低，各大類股全盤皆墨，不僅跌破月線季線、一度大跌247.7點，中場拉回後下跌182點，以10823點作收，成交量1455億元。國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，若貿易戰「玩真的」，對股市影響會比英國脫歐衝擊還大，蘋果等500大企業獲利將大幅波動，股市將面臨中長期下修壓力。

不過，蔡明翰坦言，中美關稅大戰八成是玩假的，但投資人仍不得不嚴防擦槍走火、最後成真的可能性，假設雙方真走向制裁一途，衝擊最大就是蘋果，因銷往大陸關稅變高，EPS將巨幅波動，連帶影響台灣蘋果供應鏈廠商的表現，與今年2月因美債殖利率飆升引發全球股市波動大不相同，年初股市波動跌得快、反彈也很快，關稅大戰影響層面不僅廣，影響時間也較長遠。

為防範中美貿易戰弄假成真，蔡明翰建議，雙方談判確認時間前，不妨先降低股票持股，近期操作不要過度冒險。

全球股市也因貿易戰而全盤皆墨。在美股率先重挫下，亞股周五哀鴻遍野，因貿易戰將衝擊許多出口導向的亞洲經濟體，日經指數收盤暴跌近1千點、4.5％，韓股重挫3.2％，新加坡與香港股市均嚇出逾2％的長黑。

歐股開盤跟著跳水，德國與法國股市大跌逾1.4％，英國股市跌幅相對較輕也有0.6％，Stoxx 600歐股指數一度重挫1.5％。美股周五早盤跌勢縮減，道瓊工業與標普500指數維持平盤以上，那斯達克綜合指數續跌0.3％。

然而，大陸首波報復行動未如市場擔心激烈，舉例來說，報復清單未包含大豆與飛機零件等美外銷大陸2大出口產品，因此市場分析師認為，貿易戰應不至於全面開打。

西北共同財富管理公司首席投資策略師夏特（Brent Schutte）表示，「整體來說，爆發大規模貿易戰風險雖比一年前增加，我仍認為應不致導致全球經濟成長脫軌。」

(中國時報)