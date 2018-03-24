貿易報復「七傷拳」 易發難收！新聞透視－陸切香腸式反擊 留轉圜餘地

針對美國將對大陸產品加徵關稅，陸方也準備對美方約30億美元產品加徵關稅。圖為北京一處超市人員幫助顧客挑選美國蘋果等農產品。（美聯社）

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中國時報

面對華盛頓對大陸600億美元產品祭出懲罰性關稅，北京首波僅對30億美元美國產品小規模反制；中美出拳力度不一，也反映出大陸對中美關係的糾結。不過，眼下大陸可能更願以「切香腸」方式局部性反擊，迫使老美收手；畢竟美對陸貿易報復，這招「七傷拳」不只「易發難收」，最終恐換來傷人傷己的局面。

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陸美貿易戰從去年底開始其實就已狼煙不斷，而就在美國總統川普正式打響第一槍後，大陸從官方到媒體全面反擊，不只在口頭上嚴厲警告華盛頓，更大動作端出實際性反制措施。

機關槍對大炮 陸方糾結

只是面對華盛頓大軍壓境，而大陸商務部僅對30億美元美國產品祭出關稅反制，不只力道不太對稱，更像是拿著機關槍對大炮。其實雙方出拳力量懸殊不一，一定程度也反映出，北京當前對陸美關係的糾結心態。

適度局部反制 一舉兩得

平心而論，大陸絕對有回擊美國的「底氣」，也能祭出相應措施，這點肯定無庸置疑，相信美方也不敢掉以輕心；然而雙方意氣用事，最終所換來的代價，不只是對陸美經貿有劇烈衝擊，更可能使陸美關係全面倒退，相信這也絕非北京當局所樂見。

只是臉都被打了，若不回擊恐怕難以交代。對北京而言，眼下最合適的戰略，即透過「切香腸」方式來進行局部性反擊，藉此測試川普對貿易戰的決心。如此也才能解釋，為何駐美大使崔天凱，乃至大陸外交部都已放出「奉陪到底」的狠話，而商務部力度卻相對較小的情況。

不隨美方起舞 以靜制動

機關槍雖難敵大炮，但若能打中要害也是威力十足。大陸一方面可以透過接二連三的局部性反制措施，適度給予華盛頓痛擊，迫使川普考慮收手；另一方面，也可圍堵陸美經貿分歧延燒，讓陸美關係陷入全面焦土戰，從北京立場來看，不失為一舉兩得。

坦白說，北京無須隨著華盛頓起舞另一原因在於，美國的貿易報復更像是一招「七傷拳」，不只是損人不利己，華盛頓恐得承受更多「重傷害」，對好不容易脫離加護病房的美國經濟來說，恐怕不是好事。

事實上，川普祭出政策不到一天，就已經有上百家美國企業出面呼籲川普應該懸崖勒馬；對比北京當前「以靜制動」、「以小博大」的反擊方式，既可保留中美關係轉圜餘地，更能站穩國際輿論有利方。

(中國時報)

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