崔天凱警告 來硬的看誰撐得久

2018年03月24日 01:44 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

針對川普日前簽署對陸關稅備忘錄，大陸外交部、官媒接連回擊，大陸外交部發言人華春瑩昨日表示，創新和知識產權不是美國一家的專利，大陸的創新成就一不靠偷，二不靠搶，而是13億多大陸人民靠智慧和汗水奮鬥出來的；陸駐美大使崔天凱也警告，如果有人想玩硬的，大陸就跟他們來硬的，看誰撐得久。

另外央視推出專題跟川普算7筆帳，反控美國「得了便宜還反咬」；新華社批評，川普政府為削減貿易逆差，推行霸凌政策，無異於將國際貿易「叢林化」。

面對美國燃起的貿易戰火，大陸外交部、官媒紛紛出聲反擊，大陸外交部發言人華春瑩昨日表示，美方完全低估了中方捍衛自身合法利益的決心與能力，以及美方為其任性妄為所要付出的代價。備忘錄簽署的消息一出，美國股市立刻全線下挫，這是金融市場為美方錯誤政策投出的不信任票。

大陸駐美大使崔天凱日前也強硬表示，「我可以向那些想打貿易戰的人保證，我們當然會以報復來反擊。如果有人想玩硬的，我們就跟他們來硬的，看誰撐得久！」

大陸央視23日推出專題，跟川普算7筆帳，包括美國對華服務業順差全球第一、美國是全球產業鏈布局的巨大受益者、88％美國就業被機械化而非大陸取代、冷戰思維加上高科技管制加大逆差等。並強調，美國越來越依賴大陸市場，大陸也有能力在上述任一個領域減少採購或設置壁壘，採取反制措施。

大陸官媒新華社也刊登評論稱，川普政府為削減貿易逆差，強行復活「僵屍」貿易工具，推行「霸淩」政策，無異於將國際貿易「叢林化」。「自己得病，卻要讓別人吃藥」，這種方法顯然沒有道理，也行不通。

大陸《環球時報》則認為，美國驕兵必敗，中美貿易戰一旦開打，川普政府很快將會騎虎難下。「中國不會向美國屈服的，請華盛頓死了這條心。北京舉起的將不是一面白旗，而是一塊鬥牛的紅布。」

(中國時報)