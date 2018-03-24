限制農產、觀光留學 對美最傷

這是2015年美國哥倫比亞大學舉行畢業典禮時，來自大陸的留學生正在自拍。大陸若針對美國貿易措施進行報復，可能減少學生赴美留學。（新華社）

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中國時報
／華盛頓23日電

美國總統川普簽署備忘錄，對來自中國大陸總值約600億美元的商品加徵關稅。陸方自然也會採取報復措施，其中最令美國擔心的，不僅是對美國農產品限制進口或課徵高關稅，還包括限制赴美留學或觀光。

川普這位被《紐約時報》冠以「非正統思維的總統」，其票倉之一是美國沃原千里的中西部，這裡是美國的大豆、玉米等大宗穀物主要產地，也是最堅守美國傳統價值的地區，前年大選時最為支持川普。所以如果陸方以關稅或非關稅方式限制美國農產品進口，等於直接打擊川普的基本盤，對川普至為不利。

美國對大陸貿易的順差產品不多，農產品是其一。而且隨著中國大陸耕作、生活型態轉變，銷量可望持續增加。因此如果陸方針對美國農產品下手，當是最有力的招數之一。不過美媒評論指出，正因這是美國的順差項目，所以如果真要化解貿易戰，陸方不妨增加採購減少美逆差。

美國的外來觀光客，陸客居於首位，且已連續成長13年，其中12年是兩位數成長。以去年為例，計有297萬人，比前年成長15%；在美國的消費總金額為330億美元，比前年成長9%。這些數字是美國的淨收入，也是在貿易戰中的陸方強項。

同樣屬美國淨收入的，是外國在美的留學生。最新統計，外國留學生總數為97.5萬人，其中30.4萬人來自大陸，比前一年增加逾1成，且多年來持續增加。依照美國教育部統計，每位留學生每年在美國的平均支出為3.5萬美元，因此大陸留學生對美國經濟的貢獻，一年至少達106億美元。要注意的是，3.5萬美元是平均數，大陸留學生在美國的支出應該遠高於此數。例如在一些名校攻讀學位，一年的學、雜、生活等費，動輒達到6萬美元之譜。因此106億美元再加個三、四成也不為過。

美國擔心大陸留學生減少，在意的不只是錢，更重要的，是因此減少了對大陸的影響力。一般而言，在接受美學術洗禮的同時，也接受了美國文化的洗禮。把觀光客的錢從口袋裡拿出來留在美國；把美國的思潮放進觀光客腦裡帶回大陸；這是美國至為划算的生意。留學生又何嘗不然？

(中國時報)

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