陸備2套劇本 新冷戰漸成事實

2018年03月24日 01:44 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸如何反制美國貿易戰？大陸國務院參事時殷弘直言，北京目前已備妥兩大劇本。一是「重拳回擊」，報復措施將從經貿全面延燒到軍事、外交層面，包括取消中美軍事交流機制，打響利中國際輿論戰；二是局部性回擊，寄望美方收手。此外，另有國關學者直言，中美「新冷戰」正在成為事實。

人民大學國關學院教授時殷弘指出，中美貿易戰第一波已經開打，不管「出拳」程度如何，雙方都已經出招，沒有任何收回的可能性；中美雙方第二波、第三波反擊動作，才是後續觀察關鍵。

面對美國「經貿大炮」襲來，北京當局目前已擬妥兩大劇本；其一當然是「重拳回擊」。時殷弘直言，川普對大陸產品加徵關稅，金額涉及600億美元，只能逼得大陸直面這場經濟戰，就如同駐美大使崔天凱所言，「奉陪到底」。

時殷弘強調，如果採取「重拳回擊」，北京當局報復措施就不會侷限在經貿戰，將全面延燒到軍事、外交等層面；包括取消中美軍事交流的機制，引領國際輿論朝向對大陸有利方向，這勢必會引發中美關係全面「火車對撞」。

新加坡國立大學東亞研究所所長、華南理工大學公共政策研究院（IPP）學術委員會主席鄭永年日前在該院官方微信平台也表明，近年西方對大陸政治發展制度、經濟制度及「新帝國主義」始終抱持冷戰思維，這種作法已讓所謂中美「新冷戰」正在變成事實。

「第二套劇本則是局部性回擊」，時殷弘認為，如果全面反制美國，大陸恐怕也會自損過半，因此採取接連幾波的局部性反擊的可能性也不能排除，藉由這樣的試探動作，來測試川普的想法。

不過，時殷弘坦言，不管是「全面開戰」或者是「局部反制」，最終的結果有可能還是一樣，即川普持續加大對陸經貿制裁，最終一發不可收拾。

而這也只會迫使北京當局去思考對美國的「容忍」政策是否需要調整，對華盛頓不會是好事。

(中國時報)