接連出招！美向WTO投訴陸侵智財

美國總統川普。（新華社資料照片）

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中國時報
／綜合報導

美國23日針對中國大陸智慧財產問題，向世界貿易組織（WTO）正式投訴，這是川普宣布將對大陸採取貿易措施的一部分。

根據美方發表的聲明，大陸拒絕承認包括美國公司在內的海外版權持有者，「破壞了WTO規定」，且對海外科技強加不合理的合約條款，歧視進口技術，大陸企業在技術授權結束後，仍不停止相關技術的使用。

對此，大陸駐WTO代表曾表示，中方已對美方的行動做好準備。川普政府向WTO投訴，是美國22日宣布將對大陸總值約600億美元進口商品徵收關稅的後續行動。

而據俄羅斯媒體23日報導，貿易戰俄羅斯和中國大陸可能會聯手在WTO對抗美國徵收進口關稅的政策。川普於8日簽署公告，宣布對鋼鐵產品徵收25％的進口關稅，對鋁產品徵收10％的進口關稅。

俄羅斯衛星網23日報導，俄羅斯和大陸正試圖透過WTO影響當前局勢，WTO貨物貿易理事會當天將舉行第一次會議，議程包括俄陸關於美國徵收進口關稅的問題。此外，理事會還將審議俄陸就美國對魚類和海鮮的進口政策，以及歐盟和美國提出的針對俄貿易限制措施做法的議案。

報導引述俄羅斯鋼鐵協會（Russtal）執行總裁鮮秋林的話說，該協會2017年向世貿組織提出了有關美國關稅政策的議案，目的是確定對美國可能實施這些措施的憂慮，進而在對美展開調查時考慮俄方意見。

俄羅斯經濟發展部則表示，俄方並未同陸方一道提出這一議案，只是世貿組織祕書處將該議題合二為一。

(中國時報)

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