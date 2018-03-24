菲駐軍雅米島 藍委促護漁權

2018年03月24日 01:44 中國時報 陳文和 、 楊孟立 、 曾薏蘋 、 陳鴻偉 ／綜合報導 ／綜合報導

雅米島位置圖

在台菲時有漁業糾紛之際，菲國軍方22日宣布，馬尼拉當局將自下月起著手在距蘭嶼僅98公里的雅米島（Mavulis）興建海事基地，以強化海域防禦、嚇阻外來漁船侵入菲國漁場非法捕魚。

對此，行政院長賴清德表示，政院態度是呼籲各國避免引起爭端作為，關於菲律賓在海島構築工事，不管是基於何種目的，相關部會都會去討論，並主張權利。

曾對我漁船開火釀死傷

據路透報導，台、菲排他經濟海域重疊，雙方海巡船艦常為捍衛漁場針鋒相對。菲國海巡公務船2013年甚至向台灣「廣大興28號」漁船開火，造成船員洪石成喪生。事後更因菲方處理不當，導致台菲外交緊張。

雅米島屬巴丹群島，是菲國最北端小島，也是菲國漁民經常作業的漁場。菲國北呂宋司令部發言人納托（Isagani Nato）中校表示，「菲國須凸顯當地存在感，當地仍然無人居住，因此將興建設施，以守衛海域，在捕魚季期間打擊非法捕魚。」

菲國防官員說，台灣曾在20多年前提議租借雅米島，以供軍方作重炮射擊靶場。台灣當年提出的交換條件包括捐贈二手戰機給菲國。然而，後來因菲國承認北京的一中政策，提案告吹。

海軍與海巡署嚴密監偵

對此，國防部表示，國軍將一本堅定維護海權立場，持續嚴密監偵我國周邊海、空域狀況，海軍與海巡署及漁業署會緊密結合，執行偵巡與護漁任務，確保我國漁民在經濟海域內合法權益。

面對菲律賓的大動作，藍委林為洲說，在這麼近的地方建軍事基地，將來一定有軍事設施與船艦，台菲重疊海域紛爭會更緊張，政府應及早因應，加強南海保護漁民措施。

藍委陳學聖強調，菲律賓做法是要爭取南海資源，我們須堅守南海主權；如果菲律賓越過領海，外交部與漁業署應強力表達我們對南海主權與經濟海域所有權，否則菲會得寸進尺。

菲澄清建造漁民避風所

不過，菲國軍方23日再就此事發言時則澄清，計畫在雅米島建造的是漁民避風所，不是軍事基地，且並沒有特別的針對對象，先前的聲明也沒提及任何國家。

(中國時報)