台灣不適時表態 只能任人宰割

2018年03月24日 01:44 中國時報 楊孟立

北方海域與日本的漁權爭議未歇，菲律賓又出來插一腳，在距離蘭嶼98公里的雅米島建設海事基地，明顯劍指台灣。政府若不適時硬起來，展現強硬護漁決心，不僅會讓日本、菲律賓更加猖狂，更是任由我們的漁民在海上任人宰割。

根據《聯合國海洋法公約》，島嶼與陸地領土同樣享有12浬領海，以及200浬專屬經濟水域。菲律賓自雅米島往北延伸的經濟海域，與我國經濟海域有廣大面積重疊，一直以來大小糾紛頻傳，如今菲律賓官方正式在島上「插旗」，台、菲漁民衝突恐怕要向上升級。

眼下菲律賓漁民明顯有了政府撐腰，而讓人擔憂的是，我們的政府能不能挺自家漁民到底？

台灣與北方的日本、南方的菲律賓長久以來一直因為漁權爭吵不休，甚至屢屢出現劍拔弩張的場面。迫於國際形勢以及現實需求，對日本的各種無理作為，總是打落牙齒和血吞，漁民被迫成為最直接的犧牲品。

正由於長期對於海洋主權以及漁權擺出軟弱的身段，菲律賓看在眼裡，自然不把台灣放心上，跟著步步進逼，大小動作不斷。

菲國海巡亂槍掃射打死我國漁民的廣大興28號事件，南海仲裁案太平島降格為太平「礁」，過往的怨恨都還沒被平撫，菲國官方又帶頭再埋下火藥。講直白一點，菲律賓看準我們的政府沒膽，根本不把全球戰力前十強的台灣海軍放在眼裡。

雅米島無庸置疑是菲律賓的領土，想要在島上幹什麼，我們確實無置喙餘地，更不需要去挑戰菲國主權。不過，任由菲律賓在我們眼前「秀肌肉」，還不做出回應適時表態，最後只會讓菲律賓將台灣當成軟柿子。

台菲兩國針對漁權爭議，已經簽署「台菲有關促進漁業事務執法合作協定」。然而，菲律賓現在的舉動，不免讓人擔心合作協定會否將淪為一張廢紙？

(中國時報)