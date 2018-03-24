漁場被霸占 漁民要政府硬起來

2018年03月24日 01:44 中國時報 黃力勉 、 楊孟立 、 陳鴻偉 ／綜合報導 ／綜合報導

菲律賓政府有意在最北端的雅米島設置軍事設施，引發台東漁民不滿，擔心傳統作業漁場被霸占，新港區漁會理事長李隆榮要求政府硬起來，向菲律賓政府強烈抗議，若菲律賓執意興建，海巡署護漁措施要更強硬，不能只做表面工夫。

雅米島離蘭嶼僅98公里，李榮隆表示，台灣與菲律賓經濟海域有許多重疊，新港漁民也常到雅米島附近捕魚，菲律賓打算興建軍事設施，擺明就是要霸占魚場，漁民作業的傳統漁場怎麼可以就這樣拱手讓人？他請求政府要向菲國表達強烈的不滿。

他說，除了外交手段交涉外，海巡船艇也應進駐蘭嶼，並配備驅逐武器等，以強硬手段執法、保護漁民，「不硬起來什麼都沒有了！」

台東區漁會則指出，富岡的漁船較小，加上菲律賓多次扣留台灣漁船，因此漁民都不會到菲國近海捕魚。

「漁民怕都怕死了！」綠島區漁會總幹事李秀蓮表示，漁獲量愈來愈少，漁民只能愈跑愈遠，綠島確實有許多漁民到漁獲較豐的蘭嶼以南海域作業，但附近海流強勁，漁船一不小心就可能越界，漁民也會擔心被菲律賓扣船。

外交部表示，在台菲未就菲律賓所主張鄰接區內執法議題達成共識前，外交部除透過管道持續向菲表達我方嚴正立場外，也請漁業署持續提醒漁民，若我國漁船進入菲國北部鄰接區作業宜留意風險。

海巡署表示，雅米島是在重疊海域之外，往北的海域仍可各自作業，海巡署的護漁工作也會正常運行，未來不會有影響。

海巡署強調，相關單位定時會針對台菲重疊海域，進行海域情勢、漁業船作業分布、勤務能量條件分析，機動調整護漁的艦艇數量及部署位置，展現我方護漁決定，確保漁民作業權益，海巡署會積極因應、關注雅米島基地的後續狀況。

離雅米島最近的蘭嶼島則顯得相對淡定，鄉公所並未聲明反對，僅強調達悟族人捕撈飛魚的魚場，最遠至大約3浬遠的小蘭嶼，與雅米島無重疊，設置軍事設施也不至於相互干預。

(中國時報)