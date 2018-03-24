交部樂見 有助國籍航空爭取航線

2018年03月24日 01:44 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

中華航空25日將首航美國加州安大略機場，傳我與美方可能在桃園機場使用「境外通關」，旅客在台灣就可以入境美國，成為亞太地區第一個有此待遇的機場。交通部長賀陳旦表示，樂見促成此方案，不但方便赴美旅客、吸引旅客來台轉機，也有利國籍航空爭取航線，若政策下來，交通部樂於配合。

桃機公司副總經理李建國說，如果真的要做，桃機只能在既有空間調整動線，例如旅客完成出境的證照查驗後，再前往候機室外的美國證照查驗櫃台，通過美國海關前仍然可以買免稅品，並依美方規定申報；一旦通過美國海關，等於進入美國境內，候機室不會有免稅店，境外通關的旅客也不能購買機上免稅品。

據悉，美國去年就提議在桃園機場設置境外入境，桃機公司評估後，認為空間不足且經費負擔過大，傾向拒絕。

南韓曾在2014年宣布讓仁川機場使用美國境外通關，但又認為會衝擊免稅店收入而放棄。目前除我國桃園機場，日本成田機場也在評估是否加入此計畫。

賀陳旦指出，樂見美國推動在台境外預先通關，給旅客更多方便，在國籍航空爭取航線上也有加分，就他所知，桃機的空間有困難，但交通部願意配合對相關設備、空間的要求，進行評估。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，美國海關相當嚴格，常發生旅客抵達美國後，卻被海關拒絕入境，原機遣返，白白花了兩天搭飛機，若桃園機場能使用美國的境外通關，旅客在台灣就能知道自己是否能夠入境，降落後也可以加速入關，便利性大增。

美國旅遊推展協會會長唐靜儀也認為，若此政策成真，將刺激民眾赴美國旅遊意願。

(中國時報)