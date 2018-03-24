赴美更便利 府：提升台美關係

2018年03月24日 01:44 中國時報 楊孟立 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

對於美國將啟用「境外預先通關（US Border Preclearance）」措施，希望未來在台灣即可進行美國海關查驗、等同直接入境美國。總統府發言人黃重諺表示，有助於國民旅行美國便利措施，可讓兩國國民的往來更加密切。

外交部也指出，爭取國人出國旅行便利及推動人民交流向來是外交部重要政策，過去幾年來，我國成功爭取加入美國「免簽證計畫」，也成為東亞第3個加入美國「全球入境計畫」之國家，大大提升我國人赴美便利性。

外交部表示，美國土安全部海關暨邊境保護局目前未宣布開放各國申請「前站查驗」（Preclearance）計畫，為評估推動加入該計畫對我方效益及影響，我政府已召開跨部會會議，就該計畫內容、申請程序、執行方式及可能效益等節進行討論，並與美方保持聯繫，持續為提升我國人赴美便利做好準備。

美國在台協會（AIT）發言人游詩雅則表示，美國歡迎台灣對於加入境外預先通關計畫，這項計畫是由美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP）負責。

行政院長賴清德昨天在立法院受訪也表示，日前美國已經公開宣布過，台灣是屬於美國「全球入境計畫（Global Entry）」的一國，換句話說，在台灣出關的時候，也可以方便地在美國入關，這部分美國駐台代表處就已經宣布過。

有關台灣加入全球入境計畫及後續規畫安排，黃重諺表示，美國跟台灣關係將更緊密。有助於國民旅行美國的便利措施，可讓兩國國民的往來更加密切，後續相關行政作業，正與美方積極進行中。

不過，外交部長吳釗燮指出，加入「美國境外預先通關計畫」是台灣的期待，相關部門已經開始做準備；但美國目前還沒開放下一輪申請，也尚未宣布申請的時間。

(中國時報)