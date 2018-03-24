傅：賴院長不應否定賴市長

2018年03月24日 01:44 中國時報 陳彥宇 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

花蓮震災善款近20億，當中8億擬用來補貼觀光、石材產業，遭質疑運用不當。花蓮縣長傅崐萁昨北上澄清，強調善款專款專用，絕對秉持行政院決議、台南震災、高雄氣爆、八八風災等災款使用標準來處理。傅直指遭到「看不見的黑手」打擊，呼籲執政黨將心比心，別放任下面小犬出來咬人。

若獲救助 該款項不動支

傅崐萁準備7大份相關資料，說明善款疑義。針對8億元補助地方產業，傅說，該筆款項係針對中央提出200億融資的利息補貼，屬於「暫列款」，將向中央爭取補助。倘若中央無法予以協助，才會使用善款；要是中央給予救助，就不會動支。

傅崐萁強調，所有善款都是專款專用，且依捐款人指定項目作來運用。他並重申，此次救助標準超過921、台南震災、八八風災；像是永久屋興建是一坪換一坪，每坪救助金額高達11萬，其餘包括生活救助、慰問金、租屋補助等，以及受災地依公告現值買回，都是國內史上天價。

台南高雄 也有補助產業

他接著指出，台南、高雄過去救災也有補助產業。南市府補助受影響商家每戶10萬；高雄氣爆之後，高市府補助受影響商家每戶每月20萬、每年上限240萬。花蓮補助受影響商家，每戶每年上限20萬，「就這麼簡單」。

至於運用8億協助業者在銀行融資時補貼利息，傅崐萁強調8億元只是暫列，與昔日賴清德市長計畫支用善款20億元作為土壤液化引起的房子受損，包括校舍等受損房子重建等，一樣都是政府行為，「賴院長不應否定賴市長的台南救災模式。」

對此，賴清德昨天在立法院受訪表示，傅縣長應該是誤會了，他答詢的意思是因為台南市的地震造成土壤液化，土壤液化進一步讓民眾的房子下陷、龜裂，甚至傾倒，這本就是地震災害情況，適用善款的使用，沒有問題。

傅崐萁則進一步指出，災民救助標準應一致，台南地震是一個點，高雄氣爆是一條街，花蓮強震則造成地方產業全面受創。花蓮經濟以觀光為主、石材為輔，如果沒有救助，6至8個月後會產生系統性風暴，逾10萬家庭受影響。

他也抨擊，高雄市長陳菊並不是總統府祕書長，在高雄氣爆時「非常誇張」，包括律師費1億3000萬、建築景觀改善計畫、道路工程、太陽能板、裝置藝術、登革熱防疫等計逾9億費用，都以善款支應。反觀花蓮縣府都沒動用善款，「怎麼一個台灣有兩個社會」？

建議政府 制訂執行標準

傅崐萁痛陳，民進黨已貴為執政黨，也親身經歷過台南強震、高雄氣爆，應有同理心、不忘初衷，全力支持花蓮盡快走出陰霾。他更建議，政府未來應訂定善款執行標準，別讓地方政府無所適從。」

(中國時報)